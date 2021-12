Oltre 100 agenti per i controlli al green pass obbligatorio in autobus e metro: primo multato a Roma Scende dall’autobus a piazzale Flaminio sprovvisto di Green Pass e viene sanzionato con 400 euro di multa. Oltre 100 agenti diramati a Roma per il controllo del green pass sui mezzi pubblici obbligatorio da oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Al via la prima giornata di controllo del green pass sui mezzi pubblici secondo la nuova norma valida fino al 15 gennaio. A Roma sono stati inviati oltre 100 agenti per la verifica delle certificazioni verdi su autobus e metropolitane, soprattutto nelle zone che ATAC ha indicato alla prefettura come sensibili e ad alto rischio: fra queste, stazione Termini, piazza dei Cinquecento, Anagnina, Ponte Mammolo, Laurentina, stazione Tiburtina, piazza Giureconsulti, piazza Venezia, stazione Trastevere, piazza Mancini, piazzale Clodio, Lido centro e Flaminio. Proprio qui, già nella mattinata di oggi, è stato sorpreso il primo viaggiatore sprovvisto di Green Pass. Gli è stato chiesto di mostrare il certificato verde appena sceso dall'autobus, ma non lo aveva. L'uomo, un 50enne romeno, si è giustificato così: "Pensavo di vaccinarmi nei prossimi giorni". La scusante, però, non è servita ad evitagli la multa di 400 euro.

Verifiche alle fermate dei bus e delle metropolitana: pochi disagi per ora

Squadre di agenti della polizia di Roma Capitale in sinergia con i controllori ATAC, a loro volta scortati da addetti alla sicurezza, stanno lavorando per garantire controlli sui mezzi pubblici, autobus e metropolitana. Per il momento le file di viaggiatori che si formano prima della scannerizzazione di ogni QRCode sembrano scorrere senza grandi problemi. Molte persone, anzi, si dicono più tranquille sapendo che il certificato verde verrà controllato anche sui mezzi pubblici dove, adesso, la capienza è tornata ad essere come in epoca pre- covid e nelle ore di punta non si riesce a garantire la distanza minima fra una persona e l'altra all'interno del mezzo.

Primi controlli per il green pass a Roma: multe dai 400 ai 1000 euro

Chiunque verrà trovato privo di green pass verrà sanzionato con una multa dai 400 ai 1000 euro. A partire da oggi sarà quindi necessario munirsi almeno di certificazione verde base (basta un tampone negativo) per poter utilizzare i mezzi senza incorrere in sanzioni. Come ha dichiarato il vice-comandante della polizia di Roma Capitale, Stefano Napoli, nonostante non manchi qualche polemica, c'è molta collaborazione da parte dei cittadini.