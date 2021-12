Da oggi scatta il Super Green Pass: le nuove regole e come saranno i controlli a Roma Iniziano oggi i controlli del Green Pass a bordo dei mezzi Atac. Bus, metro e treni sui quali forze dell’ordine e dipendenti potranno chiedere ai passeggeri in discesa e nelle principali stazioni la certificazione verde.

A cura di Alessia Rabbai

Anche a Roma scattano i controlli del Super Green Pass, con il Decreto che entra in vigore oggi, lunedì 6 dicembre. Nella Capitale come nel resto d'Italia servirà la certificazione verde aggiornata per svolgere alcune attività, mentre con il Green Pass base si potrà accedere solo ad alcune. Senza Green Pass le attività e gli accessi sono ancor più limitati. A Roma scattano i controlli a bordo dei mezzi pubblici, sui quali si potrà però salire con il Green Pass base ottenibile con il tampone rapido. Si tratta di un provvedimento che mira a contenere i contagi da Covid-19 in bista delle festività natalizie.

Come funzionano i controlli sui trasporti pubblici a Roma

A partire da stamattina, lunedì 6 dicembre, scattano i controlli del Green Pass a bordo dei bus, metro e treni Atac. La misura rientra nel piano del preffetto di Roma Matteo Piantedosi e verranno svolti dalle forze dell'ordine. Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza potranno accedere su vetture e convogli per controllare la regolarità dei passeggeri, ossia che i viaggiatori a bordo siano provvisti di Green Pass. Il Green Pass sui mezzi pubblici verrà controllato in modalità campione, prevelentemente in discesa dalle vetture e dai treni, oppure nelle maggiori stazioni della Capitale, dove ogni giorno c'è un'alta affluenza di viaggiatori. Nonostante resti obbligatorio l'uso della mascherina a bordo dei mezzi del servizio di trasporto pubblico in città, verificare la certificazione verde sarà una misura ulteriore per la tutela dei passeggeri e il contenimento della diffusione dei contagi.

Come cambiano le regole

Con il Super Green Pass si può entrare nei locali chiusi. Questo vale per ristoranti, discoteche, il cinema, il teatro e stadi. La certificazione verde rafforzata è ottenibile solo con la doppia dose di vaccino, quindi con il ciclo vaccinale concluso. Con il Green Pass base, ossia quello che si riceve a tempo con il tampone rapido, si può andare ancora: al museo, in albergo, al lavoro, sui mezzi pubblici e in piscine e palestre, così come alle fiere e sagre. Si può inoltre partecipare agli eventi come matrimoni e battesimi e ai successivi festeggiamenti, nelle sale gioco, sale scommesse e parchi divertimento. Con la sola mascherina e senza Green Pass si può solo usufruire del servizio al bancone al bar, mangiare nei ristoranti all'aperto andare in chiesa.