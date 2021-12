Oggi entra in vigore il Super Green Pass: tutte le novità e come cambiano le regole Il Green Pass si sdoppia. Da oggi, lunedì 6 dicembre, per accedere a ristoranti al chiuso, cinema, teatri, feste e discoteche, non sarà più sufficiente la Certificazione Covid base, ottenibile anche con il tampone. Servirà quella rafforzata, scaricabile solo dopo il vaccino o in seguito alla guarigione.

A cura di Annalisa Girardi

Oggi, lunedì 6 dicembre, debutta il Super Green Pass. Nell'ultimo decreto Covid il governo ha stabilito che per accedere a una serie di luoghi come i ristoranti al chiuso, cinema, teatri, feste e discoteche, non sarà più sufficiente la Certificazione Covid base, ottenibile anche con il tampone. Servirà quella rafforzata, scaricabile solo dopo il vaccino o in seguito alla guarigione. In altre parole, da oggi fino al 15 gennaio ci sarà una stretta per i non vaccinati a partire già dalla zona bianca. Vediamo quindi quali sono le nuove regole.

Come funziona il Super Green Pass

Il Green Pass quindi si sdoppierà. Chi aveva già scaricato la Certificazione dopo il vaccino o la guarigione non dovrà fare nulla: sarà infatti direttamente l'app Verifica C19 a riconoscere i Super Green Pass. Con quello base, comunque, si continuerà a usare per andare a lavoro, in piscina o in palestra. Ma non solo: sarà anche esteso ai mezzi di trasporto pubblico locale. Mentre fino a ieri serviva solo per i mezzi a lunga percorrenza, come aerei, navi, treni ad alta velocità, da oggi sarà necessario anche per prendere treni regionali, autobus, tram e metropolitana. Il Green Pass, inoltre, diventa obbligatorio anche per andare in albergo.

Da oggi il Friuli Venezia Giulia non è più l'unico territorio nel Paese ad essere in zona gialla: è stato infatti raggiunto dall'Alto Adige. L'unica differenza con la zona bianca, di fatto, riguarda l'obbligo di mascherina anche all'aperto e il limite delle quattro persone non conviventi ai bar e ristoranti. Se in questo periodo, comunque, alcune Regioni dovessero passare in zona arancione, dove scatterebbero le chiusure e restrizioni più severe, queste varrebbero solo per i non vaccinati. Per i possessori del Super Green Pass, invece, le varie attività continuerebbero ad essere fruibili. In zona rossa, infine, le misure anti Covid valgono per tutti, vaccinati e non vaccinati.

Cosa rischia chi non rispetta le nuove regole

I trasgressori (chi ad esempio da oggi andrà al ristorante senza Super Green Pass) rischiano una multa dai 400 ai mille euro. Stesse sanzioni anche per i gestori dei locali, nel caso in cui non provvedano a controllare la validità delle Certificazioni Covid.