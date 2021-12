Rischio Covid, annullato il Concerto di Capodanno al Circo Massimo per evitare assembramenti Cancellato il concertone di Capodanno al Circo Massimo a causa del rischio assembramenti. Il prefetto di Roma non ha dato il via libera.

A cura di Enrico Tata

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo è stato annullato a causa del rischio assembramenti. Lo ha annunciato l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato: "Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artisti romani, una location spettacolare come il Circo Massimo e un'organizzazione impeccabile per la sicurezza. In questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute dei romani e evitare assembramenti che possono aggravare una situazione pandemica che, pur sotto controllo, presenta aspetti preoccupanti. Per questo dopo aver sentito anche il parere delle autorità competenti e la Prefettura siamo costretti ad annullare il Concertone di Capodanno. Sono davvero rammaricato. In questo momento non possiamo che anteporre la salute di tutti ad un'opportunità importante di ripartenza che sono convinto non tarderà ad arrivare. Appena la situazione lo consentirà ci muoveremo immediatamente per far tornare Roma ad essere il palcoscenico più importante del nostro Paese per i grandi eventi di spettacolo".

Annullato il concerto di Capodanno: Coez e Paradiso erano pronti a esibirsi

Avevano già dato la loro disponibilità ad esibirsi sul palco del Circo Massimo Tommaso Paradiso, Coez e Blanco. Purtroppo, però, non ci sono le condizioni sanitarie per lo svolgimento dell'evento. Negli ultimi giorni il Campidoglio aveva pensato a una platea ridotta e soltanto con posti a sedere, ma evidentemente anche questa modalità è stata giudicata troppo pericolosa dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Anche la festa della Befana di piazza Navona è stata annullata, anche se il Campidoglio in queste ore sta cercando di salvare, almeno in parte, questo storico evento tentando di allestire un evento in piazza nella sola giornata del 6 gennaio.