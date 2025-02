video suggerito

Sembra una barretta di cioccolato: dentro l’involucro nascoste dosi di droga I carabinieri di Monterotondo hanno arrestato quattro uomini, tutti di nazionalità straniera, gravemente indiziati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I panetti di hashish erano confezionati con involucri che assomigliavano a quelli di famosi biscotti e marche di cioccolato. In realtà all'interno c'erano dosi di droga pronte al consumo. I carabinieri di Monterotondo hanno arrestato quattro uomini, tutti di nazionalità straniera, gravemente indiziati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare i militari hanno arrestato un 18enne romeno che si aggirava per il centro cittadino: con sé aveva 100 grammi di hashish suddivisi in più dosi e 1700 euro in contanti. Altri tre ragazzi, due egiziani di 20 e 21 anni, ed un cittadino del Kosovo di 36, sono stati arrestati il giorno successivo: con loro avevano mezzo chilo di hashish, suddivisi in più dosi e due panetti. Il 36enne aveva anche 50 grammi di cocaina e 3700 euro in contanti, probabilmente il ricavato dell'attività di spaccio.

Come anticipato, i panetti di hashish sequestrati dai carabinieri, si legge in una nota, "erano confezionati con involucri sui quali erano impresse foto di biscotti di note marche, uguali a quelli che si trovano nei supermercati".

I militari fanno sapere che i quattro arrestati sono stati condotti presso le loro abitazioni agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dei magistrati. Nella giornata di ieri il tribunale di Tivoli ha convalidato l'arresto del 18enne e ha applicato per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Monterotondo e divieto di uscire di casa nell’arco serale/notturno.

"Il risultato, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, è ulteriore testimonianza della particolare attenzione posta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti", si legge ancora nella nota diffusa dai carabinieri.