Sede di Forza Nuova apre in via Lucca: la mobilitazione antifascista a Roma e l’appello al Prefetto Istituzioni e presidi antifascisti contro l’inaugurazione, prevista per il tardo pomeriggio di oggi, della nuova sede di Forza Nuova in zona Sapienza. E la Cgil chiede al prefetto di scongiurarne l’apertura. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

Fino a qualche anno fa lo stabile in via Lucca ospitava un minimarket. Dal pomeriggio di oggi, invece, è qui che sarà aperta la nuova sede di Forza Nuova e della sua costola giovanile, Lotta Studentesca. L'inaugurazione è prevista per il pomeriggio di oggi, domenica 30 marzo, verso le ore 18. Ma il quartiere non ci sta. La nuova sede di Forza Nuova si trova a due passi dalla Sapienza, vicino a via Livorno dove, nel 1944, i fascisti uccisero Eugenio Colorni. A 200 metri di distanza si trova la sinagoga in via Padova, una sezione dell'Anpi e piazza Bologna. Così, non appena lanciata la notizia da Fanpage.it, è scattata immediatamente la mobilitazione antifascista.

Massima attenzione in via Lucca per l'inaugurazione della sede di Forza Nuova

L'inaugurazione della nuova sede è attesa alle 18 alla presenza del segretario Roberto Fiore, condannato in primo grado a otto anni per i fatti della Cgil. "Inizia la rivoluzione: dopo anni con Lotta Studentesca abbiamo riunito un folto gruppo di giovani", ha dichiarato quest'ultimo. Ed è per questo che è scattata la ricerca di una nuova sede. Con lui all'inaugurazione anche il coordinatore regionale del Lazio di Forza Nuova Alessio Azara e il coordinatore del centro Italia Adriano Da Pozzo.

Prefettura e forze dell'ordine stanno monitorando la situazione per valutare misure necessarie all'ordine pubblico qualora salisse la tensione nel tardo pomeriggio: non si escluderebbe neppure la chiusura.

La mobilitazione antifascista

Per molti la scelta di aprire una sede nel quartiere sarebbe l'ennesima provocazione da parte di Forza Nuova. Una provocazione a cui, però, stanno rispondendo anche le istituzioni. La presidente del II Municipio ha organizzato per questa mattina un presidio antifascista in piazza Bologna. Sul tema si sono esposti anche il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri che giudica l'apertura della sede "un fatto inaccettabile in una città medaglia d’oro alla Resistenza come Roma" e l'assessore alla Cultura Massimo Smeriglio, definendo la sede un "luogo che istiga all'odio che la capitale non può permettersi di avere".

Esprime preoccupazione, invece, la presidente dell'Anpi di Roma Marina Pierlorenzi, che ricorda le numerose ultime acquisizioni: "Ci mostra la potenza economica che c'è dietro queste organizzazioni che possono acquistare o affittare locali anche in prossimità dei nostri punti di incontro". Non è rimasta a guardare neppure la Cgil che chiede aiuto del prefetto per scongiurare l'apertura della nuova sede.

"Leggiamo con preoccupazione dell'inaugurazione di una sede di Forza Nuova. Ci appelliamo al Prefetto di Roma affinché scongiuri l'apertura di uno spazio legato a un'organizzazione neofascista ed eversiva, i cui leader sono a processo per l'assalto alla sede nazionale della Cgil e per alcuni dei quali sono già arrivate pesanti condanne – fa sapere in una nota il sindacato -. Forza nuova va sciolta, come chiediamo da tempo, perché rappresenta una minaccia concreta per la democrazia e la sicurezza del nostro Paese. I suoi leader ed aderenti negli anni si sono resi responsabili di aggressioni razziali, atti di antisemitismo e negazionismo, blitz contro le sedi dei giornali e dei sindacati. A Roma non può esserci spazio per chi fa della violenza e della negazione della democrazia pratica politica".