Svastiche e simboli nazifascisti alla sede del circolo Pd a Roma: “Non ci faremo intimidire”

Svastiche, scritte e simboli nazifascisti sul muro all’ingresso del circolo del Pd di Montespaccato.

Un brutto risveglio questa mattina, venerdì 11 luglio 2025, al circolo del Partito Democratico di Montespaccato. Il muro all'ingresso della sede, nel quartiere a nord ovest della capitale, è stato imbrattato con svastiche, scritte e disegni nazifascisti, come mostrano le immagini in apertura, all'interno delle quali troneggia la scritta "Dux".

Per protestare contro quanto accaduto, il Partito Democratico della capitale ha poi chiamato un presidio previsto per domani alle ore 18.

Il sindaco Gualtieri: "Gesto che offende la democrazia"

Non appena appreso quanto accaduto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha manifestato profonda condanna: "La più ferma solidarietà ai militanti del circolo del Montespaccato e a tutta la comunità dem per un gesto che offende la città e la democrazia. Questi atti di stampo neofascista sono inaccettabili e devono essere condannati con forza da tutti – ha dichiarato in una nota – Roma è un luogo di libertà e di rispetto che continuerà con fermezza a difendere i valori della democrazia e dell'antifascismo".

Scritte e simboli antifascisti, le reazioni

Non appena arrivata la notizia, sono molti gli esponenti dem che hanno fatto arrivare la loro solidarietà al circolo del Partito Democratico di Montespaccato. "Solidarietà piena al circolo Pd di Montespaccato, colpito da un vile atto vandalico con svastiche e scritte fasciste. Non ci faremo intimidire. Più ci attaccano, più saremo determinati a difendere i valori dell’antifascismo e della Costituzione", è quanto dichiarato da Daniele Leodori, segretario Pd Lazio.

"Gli atti di vandalismo di stampo neofascista sono come sempre stati simbolo di paura e di arroganza. Solidarietà al circolo di Montespaccato che stamattina è stato ritrovato pieno di svastiche e scritte inneggianti al fascismo. Una vergogna", è il commento invece di Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.

"Un attacco vile. Ovviamente, piena solidarietà alle compagne e ai compagni del circolo: non ci faremo intimidire. Siamo e continueremo a essere presidio di democrazia, antifascismo e partecipazione. Chi pensa di fermare con la violenza il nostro impegno, sbaglia di grosso – ha aggiunto Enzo Foschi, Segretario Pd Roma – In attesa che le autorità competenti, che ringraziamo, facciano piena luce su quanto accaduto, domani alle 18 saremo in presidio davanti al circolo (via Montespaccato, 31) per dire, ancora chiaramente, che Roma è antifascista".

Ha preso la parola anche la senatrice del Pd Cecilia D'Elia, esponente del partito a Roma: "Il Circolo del PD di Montespaccato è stato oggetto la scorsa notte di un vile atto vandalico, di stampo neofascista. A chi pensa di fermare con le intimidazioni il nostro lavoro quotidiano, rispondiamo con determinazione che non ci fermiamo. Al contrario, questi atti rafforzano la nostra volontà di continuare a essere presenti nei territori, accanto alle cittadine e ai cittadini, per la partecipazione nelle battaglie per i diritti, la giustizia sociale e la coesione delle nostre comunità".