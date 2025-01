Scoppia un tubo dell’acqua e la strada si allaga: turisti in punta di piedi per non bagnarsi a Roma Un tubo rotto in centro a Roma, a pochi passi dal Pantheon e la strada si allaga. I turisti camminano in punta di piedi per non bagnarsi, l’intervento dei tecnici nel pomeriggio di oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Turisti si muovono in punta di piedi in strada dopo l'allagamento per il tubo rotto. Dal video di Welcome to Favelas.

L'acqua scorre fra i sampietrini ai piedi dei turisti in via della Maddalena a Roma, che taglia via delle Coppelle, a pochi passi dall'omonima piazza e dal Pantheon, in pieno centro città. Ad allagare l'intera via, lo scoppio di un tubo dell'acqua.

Scoppia un tubo e la strada si allaga: cosa è successo

Le immagini sono state inviate da un utente su Instagram al profilo di Welcome to Favelas. Nel video, in pochi secondi, viene mostrata l'acqua che scorre fra i sampietrini nella strada del centro città. L'unica parte asciutta sembra essere quella in cui si trovano i monopattini, appoggiati al perimetro della via, sotto ad un palazzo, alcuni appoggiati alla sua parete gialla. Dopo aver mostrato il punto da cui fuoriesce l'acqua, dalla strada e la via nel suo insieme, l'obiettivo inquadra ancora i sampietrini e i piedi dei turisti.

Alcuni di loro, per farsi largo senza bagnarsi i piedi, sono costretti a camminare sulle punte, a fare passi molto larghi e qualche balzo, stando ben attenti, però, a non schizzarsi l'acqua che si trova nelle pozzanghere addosso.

Il guasto per strada in centro a Roma e l'intervento di Acea

Il video è stato postato fra le storie di Instagram. "La via allagata è piena di turisti e non c'è nessuno che stia riparando la falla", dice chi ha inoltrato il video al profilo. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la falla da cui esca acqua è stata causata dallo scoppio di un tubo: si tratta di un "guasto classico" che avviene sui tubi da cui passa l'acqua. A parte la perdita in strada, quello su via della Maddalena si presenta come un guasto non grave e l'intervento dei tecnici di Acea, per sistemare e riaggiustare il tubo, è atteso non più tardi del pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio 2024.