Come funziona Julia, l’assistente virtuale per turisti e cittadini di Roma

A cura di Enrico Tata

Arriva Julia, l'assistente virtuale che aiuterà cittadini, turisti e pellegrini a vivere meglio e a esplorare la città di Roma. In poche parole si tratta di una chatbot con informazioni verificate e certificate da Roma Capitale. Permette di ricevere informazioni precise sulla ricerca di un hotel, sugli orari del trasporto pubblico, sugli eventi culturali, sulle allerte della Protezione Civile e, per esempio, sulle informazioni in merito al Giubileo.

Progettata da Microsoft, permette agli utenti di interagire utilizzando oltre 80 lingue. La chat è inoltre disponibile su WhatsApp, Telegram, Messenger e web chat. Queste le principali funzionalità:

⁠Fornire informazioni su eventi, musei, spettacoli e luoghi di interesse

⁠Dare supporto su mobilità e trasporti con tempi di attesa e dati aggiornati su metro, autobus, treni e voli

⁠ Informare sulle tariffe fisse e suggerire le modalità di prenotazione dei taxi

⁠Sulla base di una ricerca localizzata, dare informazioni su allerte ed emergenze in tempo reale per garantire la sicurezza dei cittadini suggerendo i corretti comportamenti da adottare

⁠Suggerire ristoranti, hotel e servizi utili sulla base delle esigenze dell’utente

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha spiegato: "Utilizzare Julia è semplicissimo, basta andare su Julia.comune.roma.it e seguire le istruzioni scegliendo l'applicazione che si preferisce. E' un assistente virtuale intelligente che può rispondere in ottanta lingue, sia in forma scritta che orale. E' la prima release, ci sara' quindi una fase di sperimentazione da qui a maggio, chiediamo a tutti di darci dei feedback in modo da migliorare le prestazioni e allargare il bacino delle informazioni"

"Abbiamo già raggiunto un numero di dati sufficiente, e' gratuita, puo' essere utilizzata in qualsiasi luogo del mondo e consente di avere informazioni su ristoranti, alberghi, mostre, spettacoli, mobilita', salute e tante altre cose. Il numero di informazioni crescera'. Non va a pescare le informazioni sul web, attinge soltanto a fonti e dati certificati, e' la prima sperimentazione di questo tipo al mondo", ha aggiunto il sindaco.