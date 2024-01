Scooter investe un uomo nel quartiere di Centocelle a Roma: morto l’83enne Francesco Cupani Francesco Cupani è la quarta vittima della strada a Roma. Uno scooter guidato da un ragazzo di 29 anni lo ha investito in via dei Faggi, nel quartiere di Centocelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Ancora un incidente sulle strade di Roma. Un uomo di 83 anni, Francesco Cupani, è stato investito nel pomeriggio di ieri da uno scooter in via dei Faggi nel quartiere di Centocelle. L'anziano è stato portato d'urgenza al vicino ospedale Vannini ma non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Ai soccorritori del 118, che già per strada avevano avuto forte difficoltà a praticare la rianimazione, le condizioni dell'83enne erano apparse già disperate ma hanno tentato ugualmente di tutto per provare a salvargli la vita. Diverse le persone in strada al momento dell'incidente che hanno allertato i soccorsi, arrivati subito sul posto.

Alla guida dell'Honda SH 125 c'era un ragazzo di 29 anni che si è fermato a prestare soccorso. È stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol o droga, mentre il mezzo è stato sequestrato. Sulla dinamica, ancora da appurare, indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Il ragazzo alla guida dello scooter rischia di essere denunciato con l'accusa di omicidio stradale.

Francesco Cupani è la quarta vittima della strada a Roma. Una scia che continua tristemente ad allungarsi in quelli che dovrebbero essere giorni di festa, nonostante i ripetuti inviti a guidare con prudenza. Il primo nome a segnare questo 2024 è quello di Antonello Mochi, giovane di appena 27 anni morto la notte di Capodanno mentre tornava a casa sulla sua Smart. Due uomini sono morti nei giorni successivi in due distinti incidenti, uno sul Grande Raccordo Anulare, l'altro in via Laurentina.