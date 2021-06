Grave scontro questo pomeriggio verso le 15 sull'autostrada Milano – Napoli, nel tratto tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli. Due macchine e una moto si sono scontrate tra loro all'altezza del km 591, e quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale, oltre al personale di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Non sono note al momento le cause del sinistro, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che dovranno accertare eventuali responsabilità del caso. L'incidente ha causato un grave rallentamento al traffico, con dieci chilometri di coda verso Napoli e il transito su una sola corsia. Le condizioni delle persone rimaste ferite nell'incidente non sono note, non è chiaro se siano gravi o meno.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare: un ferito grave

Sempre nella giornata di oggi, un altro grave incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare. Due automobili e un furgone che trasportava frutta si sono scontrati verso le 15.30 al chilometro 31.300, nei pressi dell'uscita Romanina. Quattro le persone ferite, tra cui una persona in gravi condizioni trasportata con l'eliambulanza al Policlinico Gemelli. Le altre tre persone ferite sono state invece portate all'ospedale San Giovanni di Roma. Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco con tre squadre. Da accertare le cause che hanno portato i tre veicoli a scontrarsi ed eventuali responsabilità del sinistro, che ha causato traffico e rallentamenti su tutto il Raccordo.