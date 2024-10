Scontro tra auto e motorino a Tor San Lorenzo: morto ragazzo di 17 anni

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di diciassette anni è morto ieri sera verso le 22.30 in un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in via dei Lecci all'incrocio con via delle Pinete a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea: a scontrarsi sono stati il motorino guidato dal minore e una Ford guidata da un uomo di quarantacinque anni residente a Palestrina. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Marina Tor San Lorenzo per i rilievi del caso: i mezzi sono stati sequestrati, mentre la salma del giovane è stata portata all'obitorio per disporre tutti gli accertamenti necessari.

Come abbiano fatto i due veicoli a scontrarsi, ancora non è chiaro. Sull'incidente sarà aperta un'indagine per omicidio stradale, come da prassi in questi casi, mentre il conducente della Ford è stato sottoposto ai test di routine per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Si tratta di accertamenti necessari al fine di capire con certezza cosa è successo e ricostruire la dinamica, al momento ancora al vaglio. Sarà ascoltato il conducente dell'auto in modo da raccogliere anche la sua versione dell'accaduto, e visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il 45enne alla guida dell'auto non è rimasto ferito, anche se in stato di shock per quanto accaduto. Dopo che la sua auto ha impattato con il mezzo a due ruote, si è fermato a prestare soccorso e ha lanciato l'allarme. Per il 17enne in sella al motorino, invece, non c'è stato nulla da fare: nonostante la tempestività dei soccorsi del 118, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto sul colpo a causa della gravità dello schianto.