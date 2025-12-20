Scontro tra auto e furgone alle porte di Roma, morto in ospedale il 47enne Alessio Scacchi

Alessio Scacchi, sposato e padre di due bimbi piccoli, è morto in ospedale dopo l’incidente che ha visto coinvolta la sua auto e un furgone nel comune di Sant’Oreste.

Non ce l'ha fatta Alessio Scacchi, l'uomo di 47 anni rimasti coinvolto in un incidente stradale il 18 dicembre sulla provinciale 21A, anche nota come Civitellese. Soccorso immediatamente dagli operatori sanitari del 118, è deceduto in ospedale poco dopo l'arrivo. Scacchi lascia una moglie e due figli.

L'incidente è avvenuto nel territorio di Sant'Oreste, comune a nord di Roma. Per cause ancora da chiarire, l'auto sulla quale viaggiava il 47enne si è scontrata con un furgone, andando completamente distrutta. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Bracciano, che ora indagano sul caso. Il conducente del furgone, come da prassi, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Per Scacchi, invece, non c'è stato nulla da fare. Agli occhi dei soccorritori le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate, ma nonostante la corsa disperata in ospedale i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Le lesioni riportate nell'impatto erano infatti troppo gravi.

"A seguito della tragedia odierna che ha colpito la nostra comunità, il sindaco e l'amministrazione comunale tutta si stringono al dolore della famiglia Scacchi e Menichelli per la prematura scomparsa di Alessio – il messaggio di cordoglio da parte del comune di Sant'Oreste – Tutti gli eventi previsti nel prossimo weekend del 20 e 21 dicembre sono annullati".