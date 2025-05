video suggerito

Scontro mortale tra due auto a Grottaferrata, morta donna alla guida di una Smart Succede nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio intorno alle due. Il frontale tra due auto ha causato una vittima. Si tratta di una settantenne alla guida di una Smart.

A cura di Enza Savarese

Incidente mortale a Grottaferrata al confine con Frascati. Vittima una donna di 70 anni alla guida di una Smart che si è scontrata con un'altra macchina in via XXIV Maggio. Il frontale mortale si è verificato intorno alle due del pomeriggio di mercoledì 14 maggio. Sul posto la polizia locale del comune ha avviato i primi rilievi del caso per chiarire la dinamica dell'incidente. La settantenne è l'unica vittima dell'incidente estratta viva dalle lamiere della sua auto è morta subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Le passeggere dell'altro veicolo coinvolto, due giovani ventenni sono state portate in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.

Scontro frontale tra due auto: si indaga sulla dinamica dell'incidente a Grottaferrata

Subito dopo il sinistro la strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Non è chiara al momento quale sia la dinamica dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto la settantenne bloccata ancora tra le lamiere della sua auto. Dopo averla liberata, la donna è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale più vicino. Poco dopo essere arrivata in ospedale però l'anziana è morta per la gravità delle ferite riportate e i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Si tratta del secondo incidente mortale che avviene in poche ore sulle strade di Grottaferrata. Sempre ieri su viale Kennedy a perdere la vita è stato un motociclista che mentre era alla guida del suo scooter ha perso il controllo del mezzo cadendo. L'impatto della testa al suolo gli è stato fatale e i sanitari giunti sul posto hanno potuto solo accertare il decesso del quarantenne.