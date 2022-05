Scontro frontale tra due auto a Guidonia: morto bimbo di tre anni, era ricoverato da sabato Per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

È morto il bambino di tre anni coinvolto nell'incidente stradale avvenuto a Guidonia sabato 28 maggio. Il piccolo, le cui condizioni erano apparse gravi sin da subito, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Gemelli di Roma. L'equipe medica guidata dal professor Giorgio Conti ha provato di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. È morto questa mattina dopo tre giorni in cui ha lottato tra la vita e la morte.

L'incidente tra due auto in via Maremmana Inferiore

L'incidente costato la vita al piccolo è avvenuto sabato mattina in via Maremmana Inferiore, nel comune di Guidonia. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente verso le 14.50, accartocciandosi completamente nella parte anteriore. Tre le persone ferite, di cui il più grave era proprio il bambino di tre anni, estratto dall'abitacolo della vettura dai vigili del fuoco.