Scontro frontale tra due auto in via Maremmana Inferiore, tre feriti: grave un bimbo di tre anni Il bambino, il più grave tra i tre feriti, è stato portato con l’elimbulanza all’ospedale Gemelli di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Maremmana Inferiore, nel comune di Guidonia Montecelio. Due auto si sono scontrate frontalmente verso le 14.50 e tre persone sono rimaste ferite. Il più grave è un bambino di tre anni, portato in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma con l'eliambulanza, altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto il bambino ferito dall'auto, anche gli agenti della polizia locale di Guidonia Montecelio per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, con il traffico andato in tilt e la strada chiusa per far atterrare l'eliambulanza.