Scontro tra auto e bus Atac su via Nomentana: morta una donna, grave un bimbo di quattro anni Il grave incidente stradale si è verificato oggi a Roma verso le 16.20. Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica, la strada è stata chiusa per i rilievi.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questo pomeriggio verso le 16.30 a Roma. Per cause ancora da accertare una macchina e un autobus dell'Atac si sono scontrati tra via Nomentana e via Poggio Fiorito. Ad avere la peggio è stata l'utilitaria, una Fiat Panda, che nell'impatto è andata completamente distrutta. Nel sinistro è morta una donna di sessantadue anni ed è rimasto ferito un bambino di quattro anni che viaggiava con lei a bordo dell'auto. Le sue condizioni sono gravi ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Gemelli di Roma. Per estrarre il piccolo dalle lamiere dell'abitacolo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato il gruppo da taglio.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale III Gruppo Nomentano. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte dei vigili urbani, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.

L'incidente è avvenuto al confine tra Roma e Guidonia. Come le due vetture abbiano fatto a scontrarsi non è ancora chiaro. I rilievi della Polizia Locale sono in corso e gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore con l'audizione dell'autista del bus, che almeno per il momento non sembra aver riportato ferite, e di testimoni che abbiano assistito al sinistro. Saranno molto probabilmente visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da ricostruire con precisione quanto accaduto.

Per la donna, una 62enne di cui non è ancora nota l'identità, non c'è stato nulla da fare. È morta poco dopo il sinistro, le sue condizioni erano disperate e i soccorritori del 118 non sono riusciti a rianimarla.