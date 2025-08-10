Scontro frontale a Vignanello, marito e moglie muoiono sul colpo: la figlia 24enne è gravissima

Incidente stradale a Vignanello (Viterbo): un’automobile si è scontrata con un’altra auto. Nell’impatto è morta una coppia: il 56enne Marcello Montanaro e la moglie 57enne Maria Vittoria Rita. La figlia, la 24enne Aurora Montanaro, è in gravissime condizioni.

Nella serata di ieri, sabato 9 agosto 2025, si è verificato un incidente stradale a Vignanello, comune che si trova in provincia di Viterbo. Un'automobile si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. Sulla prima viaggiava una famiglia: il 56enne Marcello Montanaro, la moglie 57enne Maria Vittoria Rita e la figlia di 24 anni Aurora Montanaro. I primi due sono morti sul colpo mentre la giovane si trova in gravissime condizioni: la sua prognosi è riservata.

L'incidente è avvenuto alle 20 di ieri sera e lungo la strada provinciale che collega Vignanello a Vasanello. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Dai primi rilievi sembrerebbe che l'automobile della famiglia viaggiasse in direzione di Vasanello quando si è scontrata con un'automobile che arrivava dal senso opposto. L'impatto è stato molto violento. La coppia è morta sul colpo mentre la 21enne è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco con delle cesoie idrauliche.

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un elicottero. La 24enne, che è molto conosciuta a Viterbo perché da marzo è entrata a far parte dello staff dell’assessore comunale all’Urbanistica Emanuele Aronne, è stata trasferita con un elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. L'altro conducente ha riportato ferite, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Resta da capire cosa possa essere successo. Sono stati svolti esami alcolemici e tossicologici proprio per accertare eventuali responsabilità. Inoltre sono state analizzate le condizioni dell'asfalto e della segnaletica così da capire se vi siano stati problemi che prescindono da una colpa dei conducenti.