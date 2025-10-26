Scontro frontale a Genzano tra auto e suv, Fiammetta Ciacci muore a 60 anni

Tragedia sulla strada a Genzano di Roma, dove Fiammetta Ciacci è morta a 60 anni in uno scontro tra la sua auto e un suv. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo senza vita dalle lamiere.

È Fiammetta Ciacci la sessantenne morta nell'incidente stradale lungo via Pagliarozza nel Comune di Genzano, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 20, a scontrarsi sono stati un'auto e un suv. Oltre a Fiammetta sono tre le persone rimaste coinvolte nell'incidente, ferite ma fortunatamente non in maniera grave. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Velletri.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 20. Fiammetta Ciacci era alla guida di un'auto, una Fiat 500 di colore rosso, e stava percorrendo via Pagliarozza a Genzano quando improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con un suv Toyota. Al volante c'era un settantacinquenne e a bordo tre passeggeri.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Gli operatori hanno preso in carico i tre feriti, trasportandoli in vari ospedali. Per Fiammetta invece non c'è stato purtroppo nulla da fare, il decesso è sopraggiunto sul posto.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per dare il via alle operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto il corpo senza vita di Fiammetta dalle lamiere dell'auto, finita in una cunetta al lato della carreggiata. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Terminate le verifiche sul posto, la salma di Fiammetta è stata trasferita all'obitorio del Policlinico di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. La strada lungo la quale si è verificato il sinistro è stata chiusa temporaneamente ieri sera, il tempo per i rilievi e per la messa in sicurezza. I due veicoli incidentati sono stati rimossi e verranno sottoposti a successivi accertamenti. Il conducente del suv è stato accompagnato in ospedale, per gli esami alcolemici e tossicologici.