Scomparsa da Guidonia la 33enne Elisa Quattrocchi: nessuna notizia da più di un mese

Elisa Quattrocchi, giovane di 33 anni, è scomparsa da oltre un mese da Villalba di Guidonia. La famiglia è preoccupata e teme possa essere in difficoltà.

Non si hanno notizie da oltre un mese di Elisa Quattrocchi, una giovane di 33 anni scomparsa dalla zona di Villalba di Guidonia, dove viveva. A presentare denuncia di scomparsa il 4 febbraio è stata la madre, molto preoccupata per questa assenza prolungata della figlia. Le due non vivevano insieme ma si sentivano, e non è mai capitato finora che Elisa non la chiamasse per così tanto tempo.

L'appello della famiglia per Elisa Quattrocchi

A diffondere la scheda per la segnalazione è stato il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV. Non si conosce l'abbigliamento indossato dalla ragazza al momento della sparizione, ma ha dei tatuaggi tramite i quali potrebbe essere identificata. Ha una testa di medusa sulla coscia destra, una giarrettiera sulla sinistra, il braccio destro completamente tatuato e la scritta ‘Inevitabile' sul braccio sinistro. Ha capelli biondi di media lunghezza e occhi castani, è alta un metro e 67 e pesa 50 chili.

Al momento nessuna segnalazione

La famiglia è preoccupata, perché potrebbe essere in difficoltà. Tra le zone attenzionate, soprattutto le stazioni metro Tiburtina e Termini. Potrebbe frequentare la zona di Torre Angela, San Basilio, Quarticciolo e via Palmiro Togliatti. Al momento non sembra vi siano stati avvistamenti della giovane, ma la madre spera che con la diffusione dell'appello si riescano ad avere informazioni su Elisa. Chiunque l’avesse vista o avesse notizie utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o a segnalare eventuali avvistamenti, in modo da aiutare la ragazza a tornare a casa e rassicurare i famigliari che la cercano.