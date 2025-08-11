roma
Scompare da Roma, dopo giorni viene trovato morto Giuseppe Lancellotti in un canneto a Tor Vergata

Si chiamava Giuseppe Lancellotti il 74enne trovato senza vita in un canneto a pochi passi dal policlinico di Tor Vergata. Era scomparso qualche giorno fa, disposta l’autopsia.
A cura di Beatrice Tominic
Dopo giorni di ricerche, i carabinieri sono riusciti a trovare il corpo del settantaquattrenne Giuseppe Lancellotti, scomparso nei giorni scorsi in zona Tor Vergata. Il cadavere è stato rinvenuto dalle squadre cinofile che, liberati i cani, sono riusciti nella tragica scoperta nel corso della serata di ieri, verso le 21.30. Il corpo si trovava in un'area verde, un canneto, a pochi passi dal policlinico di Tor Vergata, nella periferia est della capitale, tra via Cino del Duca e il perimetro stesso della struttura sanitaria.

Secondo le prime verifiche, l'uomo sarebbe morto per cause naturali, ma come appreso da Fanpage.it, è stata disposta l'autopsia per cercare di confermare quanto visibile al primo esame sul corpo.

La scomparsa di Giuseppe Lancellotti

A denunciare la scomparsa dell'uomo, un settantaquattrenne con problemi psichiatrici, è stato il figlio due giorni fa, lo scorso 9 agosto 2025 dopo che l'anziano non aveva fatto rientro a casa la sera precedente.

Giubileo dei giovani, ora Tor Vergata deve essere ripulita da rifiuti e 2 milioni di bottiglie di plastica

Lancellotti era solito uscire per una passeggiata serale. Camminava da via Cino del Duca, attraverso i prati di Tor Vergata, solitamente arrivando nei pressi della rotonda della Banca d'Italia per poi fare ritorno, in genere intorno alle 20:30. "Ieri purtroppo si sono perse le sue tracce – si leggeva nell'appello lanciato mezzo social network dai familiari il 9 agosto scorso -Data l'eta temiamo in un problema di salute che possa averlo indotto in stato confusionale, possibilmente allontanatosi oltre il suo solito percorso".

Il figlio si è recato alla stazione dei carabinieri di Roma Tor Vergata e ha spiegato che, da ore ormai, non riusciva a rintracciare suo padre. Le indagini sono scattate immediatamente. E non si sono arrestate fino a ieri sera, quando è avvenuto il ritrovamento, grazie all'aiuto delle squadre cinofile.

Le indagini in corso dopo il ritrovamento

Da comprendere ancora cosa possa essergli successo. I carabinieri non escludono che possa essere morto per cause naturali, ma è stata disposta un'autopsia per avere maggiori certezze a riguardo. Ciò che è certo è che non aveva conflitti o problemi irrisolti. Nessuna pista è esclusa: fra le ipotesi anche che possa essere caduto rovinosamente e morto all'interno del canneto o una tentata rapina.

