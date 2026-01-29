Scompare a 19 anni Azzurra Ferretti: la lite col fidanzato e le minacce alla nonna. Il papà: “Torna a casa”

Azzurra scomparsa da Roma il 26 gennaio 2026.

"Ha dormito dal fidanzato, si sono lasciati ed è scomparsa. Purtroppo non è la prima volta, ma non è mai stata via così tanto tempo. E soprattutto non con il telefono spento". Così il padre di Azzurra Ferretti inizia a ripercorrere le ultime ore prima della scomparsa della figlia, di cui si sono perse le tracce nella giornata di lunedì 26 gennaio 2026. La giovane, appena diciannovenne, è sparita da Centocelle, nel quartiere in cui vive.

Sparisce da Centocelle a 19 anni: la lite con il fidanzato e la scomparsa

"È iniziato tutto la sera di domenica 25 gennaio 2026, quando la giovane è andata a dormire a casa del ragazzo. Hanno litigato e si sono lasciati. La mattina presto del giorno dopo, verso le ore 8, ha chiamato mia madre e l'ha raggiunta a casa – ha raccontato il papà ospite a Chi l'ha visto? ieri sera – Poi è stata proprio mia mamma a chiamarmi. Mi ha detto che Azzurra voleva uscire, che sarebbe andata dalla mamma. E a quel punto non si è più saputo niente".

In quel momento, però, ha ricevuto un messaggio dall'ex ragazzo: "Mi ha inviato un messaggio: con lui ho un buon rapporto – ha spiegato – Lui diceva che aveva ricevuto un messaggio proprio da Azzurra che gli diceva di non cercarla, che forse sarebbe andata in ospedale o da qualche altra parte".

Prima di andare via, però, la giovane ha iniziato a minacciare la nonna. "Siamo molto preoccupati. Non è la prima volta che scompare, ma in ogni occasione il giorno dopo è stata ritrovata, sempre in un luogo diverso e sempre con persone diverse, conosciute sul web. Non si è mai allontanata per così tanto tempo", ha aggiunto.

Azzurra Ferretti scomparsa da tre giorni: "Aiutateci a trovarla"

In questo caso, però, la diciannovenne non soltanto è sparita da tre giorni, ma il cellulare risulta staccato dal 26 gennaio alle 23.03 con ultimo accesso su Whatsapp. Mentre l'ultima posizione rilevata del suo smartphone e alle 21:54 del 26 gennaio nei pressi di via Palmiro Togliatti altezza parco madre Teresa di Calcutta incrocio con Via Cassiani", ha ripercorso il padre che, nella prima serata di ieri, ha ricevuto una comunicazione dai carabinieri presso i quali ha sporto denuncia della caserma di Tor Vergata.

"Mi hanno detto che hanno agganciato il telefono martedì sera, verso le 23, nella zona della stazione della metropolitana di Ponte Mammolo, ma il telefono risulta scarico". La preoccupazione maggiore è dettata proprio dal fatto che il telefono sia spento da giorni: "Lo utilizza tantissimo, impossibile pensare che sia rimasta senza batteria così tanto tempo, senza parlare neanche con le sue amiche".

L'appello del papà: "Torna non avere paura". Come riconoscere la 19enne

La diciannovenne è alta un metro e settantadue, ha una corporatura normale e pesa circa 60 chili. Ha i capelli biondi e gli occhi castani, sul corpo a qualche tatuaggio e quando è sparita non aveva niente con sé. "Per cercarti sono venuto anche in televisione, torna a casa, non avere paura si sistema tutto", è stato l'appello del papà. Per qualsiasi avvistamento, è possibile allertare il 112.