Scippatore picchiato al Quarticciolo: non ancora identificati gli aggressori I carabinieri cercano di risalire all’identità dei responsabili dell’aggressione di un 26enne al Quarticciolo. Le indagini sono in corso, d’aiuto le testimonianze e il video del pestaggio.

A cura di Alessia Rabbai

Sul pestaggio del ladro al Quarticciolo proseguono le indagini per cercare di risalire ai presunti aggressori. Come appreso da Fanpage.it da fonti ufficiali i responsabili non sono stati ancora identificati. D'aiuto nelle indagini ci sono le testimonianze di alcuni cittadini e la scena dell'aggressione ripresa con lo smartphone da una residente. Pubblicato sui social network oltre ad arrivare agli investigatori, è diventato virale. I militari stanno raccogliendo informazioni necessarie sul caso e manderanno un'informativa in Procura. Gli autori dell'aggressione, qualora venissero identificati, rischiano di essere denunciati per lesioni. Il ventiseienne dopo l'udeinza di convalida è stato rimesso in liberatà, con divieto di dimora nel Comune di Roma e ha lasciato la città.

Il pestaggio al Quarticciolo e il video

I fatti si sono verificati giovedì scorso 7 settembre in via di Manfredonia accanto ad una delle più note piazze di spaccio della Capitale. A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati alcuni residenti, che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri per una rapina e per un'aggressione in strada. Ad intervenire sono state due pattuglie della Compagnia Casilina, che hanno bloccato il ladro. Quest'ultimo aveva sul corpo segni delle percosse ricevute ed è stato accompagnato in ospedale, dov'è stato medicato perché gli hanno rotto il naso.

L'uomo ha scippato la borsa all'anziana mentre camminava in strada, facendola cadere e trascinandola per diversi metri. Alcuni passanti sono intervenuti per bloccare il ladro e lo hanno preso a calci e pugni, colpendolo anche con un casco, fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno arrestato per rapina. La donna ha riportato fortunatamente solo alcune ferite nonostante l'età avanzata, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Denunciato l'accaduto è tornata a casa. I carabinieri giovedì scorso hanno intensificato i controlli tra il Quarticciolo e Centocelle, che hanno portato oltre all'arresto del rapinatore della novantenne anche a tredici denunce, tra le quali porto d'armi e oggetti atti ad offendere, spaccio di sostanze supefacenti, ricettazione, tentato furto, violazione in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e conservazione e tracciabilità degli alimenti, formazione dei dipendenti e igiene dei locali.