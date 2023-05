Sciopero dei trasporti a Roma 2 maggio: possibili riduzioni delle corse Servizio regolare sull’intera linea è regolare stamattina, con possibile riduzione delle corse. Lo sciopero dei trasporti Atac, Cotral e Roma Tpl è di quattro ore.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È iniziato lo sciopero dei trasporti di quattro ore di oggi, martedì 2 maggio, a Roma. La mobilitazione è partita come da programma dalle ore 8.30 e terminerà alle ore 12.30. Non si registrano al momento particolari disagi: come informa Atac il servizio della metropolitana su tutte le linee prosegue regolare sull'itera rete come da inizio turno; la linea ferroviaria Termini-Centocelle è attiva con riduzione di corse, così come il servizio di superficie, che comprende autobus e tram.

Ad essere interessati allo sciopero di oggi sono Atac, Roma Tpl e Cotral a Roma e nel Lazio. Non si escludono tuttavia disservizi nelle prossime ore, fino al termine dello sciopero. I viaggiatori temevano un martedì mattina di disagi a causa dello sciopero, di rientro alle loro attività dopo il ponte del Primo Maggio. Regolare il servizio per gli utenti che utilizzano la metropolitana per raggiungere il luogo di studio o lavoro, regolari bus e tram e le linee ferroviarie che gravitano intorno alla Capitale.

Le motivazioni della protesta

Ad indire la protesta sono state le sigle sindacali Confail-Faisa che, come spiegato sul sito di Roma Mobilità, manifestano la loro contrarietà per la mancanza di servizi e contenuti essenziali per la categoria. Tra le motivazioni espresse da Confail-Faisa ci sono le condizioni di lavoro dei dipendenti del settore trasporti.

Sul sito di Atac si legge che le ragioni della mobilitazione riguardano "la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".