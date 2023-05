Sciopero a Roma il 2 maggio, a rischio i mezzi Atac e Cotral: orari di bus, metro e tram È stato indetto dai sindacati Confail-Faisa un nuovo sciopero dei trasporti pubblici di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. A rischio tram, metro, bus, linee Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo e gli altri servizi gestiti da Atac, Roma Tpl e Cotral.

Nuovo sciopero dei trasporti pubblici della durata di 4 ore nella giornata di martedì 2 maggio 2023. I disagi sono attesi fra le 8.30 e le 12.30 anche sui collegamenti del trasporto pubblico romano e laziale, sia Atac, Roma Tpl che Cotral. A rischio tutti i mezzi, di superficie e non solo: tram, metro e bus, comprese le linee ferroviarie Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo.

La protesta è stata indetta dalle sigle sindacali Confail-Faisa che lamentano la mancanza di servizi e contenuti essenziali per la categoria, come spiegato sul sito di Roma Mobilità.

Sciopero il 2 maggio a Roma: gli orari Atac e Roma Tpl per bus, metro e tram

Nella capitale, lo sciopero del 2 maggio riguarda l'intera rete Atac e Roma Tpl, anche i collegamenti gestiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Come anticipato, lo sciopero ha la durata di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30: non si prevedono disagi, invece, dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e, successivamente, dalle 12.31 in poi come si legge sul sito di Atac.

Oltre al blocco dei veicoli che collegano la capitale, come bus, tram e metropolitana, per la durata delle 4 ore non sono garantiti neppure i servizi di biglietteria o scale mobili. I parcheggi di interscambio, invece, restano aperti e neanche quello di biglietteria online subirà alcuna interruzione.

Per qualsiasi informazione sullo sciopero in tempo reale, comprese le linee metro che subiscono più rallentamenti, è possibile consultare il profilo Twitter o il sito di Atac alla sezione stato del servizio.

Gli orari dei bus Cotral per lo sciopero del 2 maggio a Roma

Disagi previsti anche sulle linee gestite da Cotral, sia bus che treni. Come ha fatto sapere il personale delle linee Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo, il servizio sarà garantito fino alle 8:30 e dalle 12:30. Aderiscono, quindi, allo sciopero di 4 ore di martedì 2 maggio.

Allo stesso modo, sono previsti possibili soppressioni e disagi anche sui bus, come esplicitato nel sito stesso di Cotral. Per qualsiasi informazione in tempo reale, ricorda l'azienda di trasporti Lazio, è possibile consultare il profilo Twitter di Cotral e la sezione Tempo reale dell'app BusCotral.

Le motivazioni della protesta

Alla base della protesta organizzata da Confail-Faisa le condizioni di lavoro dei dipendenti del settore trasporti. Le ragioni, si legge sul sito di Atac, sono "la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".