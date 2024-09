video suggerito

Sciopero a Roma, mezzi pubblici a rischio lunedì 9 settembre 2024: orari di bus e metro Lunedì 9 settembre 2024 è stato indetto uno sciopero di 8 ore. La protesta coinvolge anche i mezzi pubblici a Roma dalle 8.30 alle 16.30: a rischio bus, tram, treni e metropolitana.

A cura di Beatrice Tominic

Lunedì nero il prossimo, 9 settembre 2024, per uno sciopero di otto ore che è stato organizzato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal. A rischio anche i mezzi pubblici della capitale, dalla metropolitana agli autobus dai tream ai treni come quelli delle linee Termini Centocelle, Roma-Nord, Metromare (ex Roma-Lido).

Il rischio per viaggiatori e pendolari è quello di trovare disagi nella rete di trasporti nelle ore della protesta, dalle 8.30 alle 16.30, senza fasce di garanzia intermedie.

Chi aderisce allo sciopero: da Atac a Cotral

Lo sciopero, organizzato dalle 8.30 alle 16.30, interessa la rete di Atac, anche nelle tratte gestite da altri operatori in regime di subaffidamento e le linee periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bus International Service, con possibili disagi per metro, tram, filobus e la ferrotranvia Termini-Centocelle. All'interno delle stazioni della metropolitana non è garantito neppure il servizio di scale mobili né quello offerto dalle biglietterie.

Stesso rischio anche per i collegamenti gestiti da Cotral-Astral: possibili soppressioni fra i bus extraurbani e nei treni delle linee ferroviarie Metromare e Roma-Nord.

Gli orari dello sciopero: da e fino a quando sono previsti disagi

Come hanno annunciato i sindacati e le aziende coinvolte, lo sciopero di lunedì 9 settembre 2024 è della durata di 8 ore. Lo sciopero inizia alle 8.30 e termina alle 16.30. Nessun rischio, invece, dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dopo le 16.30.

Trattandosi di uno sciopero di otto ore, non sono previste fasce di garanzia o pause nelle otto ore. Assicurato, invece, il trasporto dall'orario di inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 16.30 fino alla fine dell'orario di servizio.

Le motivazioni della protesta

Quello a cui aderiscono le aziende che gestiscono i mezzi pubblici della capitale è uno sciopero nazionale, indetto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal. Non mancano, però, ragioni specifiche. Come si legge sul sito di Cotral, infatti, i lavoratori e le lavoratrici aderiscono alla protesta anche per denunciare problematiche del personale nella condotta ferroviaria Metromare e Roma-Viterbo.