Sciopero lunedì 9 settembre 2024: orari dei mezzi, motivazioni e modalità città per città Domani, lunedì 9 settembre 2024, sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 8 ore con modalità differenti da città a città. La protesta indetta da tutti i sindacati confederali per il mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria avrà ripercussioni sui pendolari che si muovono coi mezzi pubblici.

A cura di Antonio Palma

Lunedì nero per i pendolari che si muovono coi mezzi pubblici. Domani, lunedì 9 settembre 2024, infatti è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 8 ore, che avrà modalità territoriali differenti, come si legge sul sito ufficiale del Mit, ma che causerà sicuramente notevoli disagi. In tutte le principali città italiane come Milano, Roma e Napoli saranno a rischio bus, metro e tram. A proclamare lo sciopero tutti i sindacati confederali di categoria FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL/UGL-FNA per protestare contro il mancato il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto il 31 dicembre 2023.

Sciopero 9 settembre 2024, motivazioni e modalità città per città

Lo sciopero di lunedì 9 settembre 2024 nel trasporto pubblico locale sarà di 8 ore ma con modalità differenti a livello territoriale. La protesta dei lavoratori segue sciopero di 4 ore dello scorso 18 luglio e rientra nelle azioni dei sindacati nell’ambito della vertenza per il rinnovo del ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/TPL). “Lunedì 9 settembre ci sarà la seconda azione di sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale, visto il perdurare dello stallo della vertenza per il rinnovo del ccnl e per dire basta ad un sistema di trasporti pubblici inadeguati, all’insufficienza delle risorse destinate al settore, all’inadeguatezza delle retribuzioni, alla carente conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e al continuo rischio aggressioni” afferma la Cgil, aggiungendo: "Lo sciopero dei mezzi pubblici per arrivare a “un rinnovo contrattuale che garantisca a lavoratori e lavoratrici i necessari adeguamenti retributivi, normativi e migliori condizioni di qualità e sicurezza sul lavoro, come giusto riconoscimento delle professionalità messe quotidianamente al servizio di una collettività, altrettanto esasperata da inefficienze e inadeguatezze di un sistema di trasporto pubblico locale, che sconta da tempo gli effetti di investimenti insufficienti rispetto alla domanda di mobilità e agli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

Gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi Atm a Milano

A Milano lo sciopero del trasposto pubblico potrebbe avere conseguenze dal pomeriggio e fino a fine servizio. Come comunicato da Atm, infatti, la protesta impatterà sulle linee dalle 18. Bus, tram e metro potrebbero subire stop dalle 19:30 fino al termine del servizio. Come sempre ore 05:30/08:29 e ore 12:30/15:29

Orari garantiti di metro, bus e tram Atac a Roma

A Roma invece lo sciopero del 9 settembre proclamato dai sindacati del trasporto pubblico locale scatterà dalle ore 8.30 e andrà avanti fino alle ore 16.30. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e le reti gestite dagli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Nell’orario indicato non è garantita nessuna corsa.

Sciopero a Napoli di metro, bus e funicolari Anm e Eav

A Napoli allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, che coinvolgerà Anm ed Eav, scatterà dalle 9.00 alle 17.00. Stop a tram, bus, filobus, funicolari e alle linee Metro 1 e 6. A questo stop si unisce la protesta del personale della divisione trasporto ferroviario Eav dalle 09.00 alle 13.00.

Lo sciopero di lunedì 9 settembre 2024 città per città

Lo stop ai mezzi pubblici locali di lunedì 9 settembre riguarderà però molte città. In Emilia Romagna e a Bologna Tper fa sapere che la protesta è dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e che negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. A Genova stop dei mezzi Amt dalle 9.30 alle ore 17.00. A Venezia lo sciopero avrà durata di 6 ore dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e potrà interessare il personale Actv dei servizi di trasporto di navigazione, tranviario e automobilistico. A Bari stop dalle ore 15:30 alle ore 23:30. A firenze At comunica che lo sciopero si terrà dalle 14:30 alle 22:30 e che la regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie dipenderà dalle adesioni allo sciopero. A Torino invece lo sciopero è posticipato a venerdì 13 settembre mentre a Palermo è stato revocato.