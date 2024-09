video suggerito

Sciopero a Milano il 9 settembre: la circolazione di metro, bus e tram sarà interrotta dalle 18 a fine servizio Azienda Trasporti Milanesi (Atm) ha confermato lo sciopero di lunedì 9 settembre. La circolazione di metro, tram e bus sarà interrotta a partire dalle 18 fino alla fine del servizio.

Azienda Trasporti Milanesi (Atm) ha confermato per lunedì 9 settembre lo sciopero del mezzi pubblici cittadino. A rischio tutte le linee della metropolitana, i tram e i bus a partire dalle ore 18. Milano aderisce alla mobilitazione che coinvolgerà molte altre città d'Italia. Si tratta del primo sciopero dal ritorno dalle vacanze estive.

La fascia oraria garantita

In mattinata e nel primo pomeriggio non dovrebbero esserci disagi per la circolazione dei mezzi, lo sciopero dovrebbe partire dalle ore 18 e durerà fino al termine del servizio. Saranno coinvolte tutte le linee delle metropolitana (quindi rossa M1, verde M2, gialla M3, blu M4 e lilla M5), i tram e gli autobus.

La circolazione potrebbe essere interrotta anche per la funicolare nel tragitto che collega Como e Brunate, con possibili conseguenze sul servizio dalle 19.30 al termine del servizio. La circolazione dei treni, in tutta la Lombardia, potrebbe invece subire delle interruzioni, domenica 8 settembre, a causa dello sciopero indetto dal sindacato Usb.

Le motivazioni dello sciopero

Alla base dell'agitazione indetta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "ci sarebbero le controversie scaturite già dopo la prima azione del 18 luglio scorso, durante le trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, rivendicazioni volte al miglioramento delle condizioni lavorative, normative e salariali che non rispecchiano le attuali esigenze di sicurezza e sostenibilità dei tempi di vita e lavoro. Ci aspettiamo dalle associazioni datoriali un’apertura rispetto alle posizioni inconciliabili con il rinnovo tenute finora".