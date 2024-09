video suggerito

Sciopero a Milano il 20 settembre: dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, i mezzi pubblici interrompono il servizio Azienda Trasporti Milanesi (Atm) ha confermato lo sciopero di lunedì 20 settembre. Tutte le linee della metropolitana, i tram e gli autobus potrebbero non garantire il servizio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Azienda Trasporti Milanesi (Atm) ha confermato per venerdì 20 settembre lo sciopero dei mezzi pubblici cittadini. La decisione è stata presa dai sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base, che hanno proclamato congiuntamente uno sciopero dei trasporti pubblici locali di 24 ore a livello nazionale. Si tratta della seconda protesta dal ritorno dalle vacanze estive, in precedenza un nuovo stop ai trasporti pubblici si era verificato il 9 settembre.

Orari e fasce di garanzia dei mezzi Atm a Milano il 20 settembre

Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio, ovvero a mezzanotte. Saranno coinvolte tutte le linee delle metropolitana (quindi rossa M1, verde M2, gialla M3, blu M4 e lilla M5), i tram e gli autobus.

La circolazione potrebbe essere interrotta anche per la funicolare nel tragitto che collega Como e Brunate, con possibili conseguenze sul servizio dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Le motivazioni dello sciopero

Le motivazioni dello sciopero sono state comunicate con una nota congiunta dei sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e SGB: "I motivi della protesta sono i seguenti: Accusiamo l'indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle seguenti questioni: l’aumento salariale di 300 euro; la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del TPL; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il TPL”.