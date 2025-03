video suggerito

Metro A di Roma chiusa tra Battistini e Cipro: servizio con bus navetta Chiuse questa mattina cinque fermate della linea A della metropolitana di Roma. Atac ha annunciato che il servizio è garantito tra Battistini e Cipro da bus navetta. In una nota si legge che il disservizio è dovuto a una "momentanea interferenza con oggetto estraneo ad Atac che sta venendo rimosso".

A cura di Redazione Roma

Un brutta sorpresa questa mattina per migliaia di persone che usufruiscono del trasporto pubblico. La Metro A è infatti chiusa tra la stazione di Battistini e quella di Cipro. Le cinque fermate della linea arancione sono state chiuse. Inevitabili i disagi per pendolari e studenti nell'ora di punta. Atac ha informato di aver messo in campo le navette sostitutive. Le stazioni chiuse dalle 6 del mattino sono: Battistini, Cornelia, Baldo degli Ubaldi, Valle Aurelia e Cipro/Musei Vaticani. Ancora non è noto quando riprenderà il servizio.

In una nota Atac ha riferito che il servizio è sospeso "a causa di momentanea interferenza con oggetto estraneo ad Atac che sta venendo rimosso". Sembrerebbe dunque che i binari siano stati occupati da un oggetto esterno che metteva a rischio la circolazione.

Atac ricorda inoltre come fino al 27 giugno gli orari della Linea C della metropolitana di Roma sono modificati per permettere il prolungamento della linea fino al Colosseo. L'ultima corsa è prevista per le 20.30 da Pantano e per le 21.00 da da San Giovanni. Dopo questo orario il servizio è garantito tramite bus sostitutivi.