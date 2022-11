Schiuma bianca sul lungomare di Ostia dopo le mareggiate di stanotte causate dal maltempo Uno spesso strato di schiuma bianca ha invaso il lungomare di Ostia, destando lo stupore dei residenti. Si tratta di un fenomeno naturale che si verifica spesso in seguito alle mareggiate.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Facebook

Il lungomare di Ostia si è riempito di una spessa schiuma bianca in seguito all'ondata di maltempo e alle mareggiate che si sono abbattute sul litorale. A documentare il fenomeno, i residenti della zona, che hanno pubblicato le foto sui social inviandole alla pagina Facebook Ostia Informa.

Sono in molti a chiedersi cosa sia quella schiuma. Si tratta di un fenomeno naturale che può verificarsi dovunque e che dipende dalla decomposizione di micro-alghe che, a causa delle mareggiate, creano un'emulsione che provoca questa schiuma bianca. Si tratta di un fenomeno tipico del mare Adriatico (gli esperti lo chiamano ‘muco di mare') che però a quanto pare questa volta si è replicato anche sul versante tirrenico.

E proprio Ostia è stata una delle zone più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta questa notte sulla regione. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi in tutto il X Municipio, per l'allerta meteo di livello arancione. Diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati, mentre nella zona dell'Idroscalo è crollata una parte della banchina di protezione. Diverse abitazioni e strade sono allagate a causa delle forti piogge.

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione continuerà anche nelle prossime ore. Piogge e temporali sono previsti fino a questa notte, mentre domani dovrebbe tornare il sereno. Per mercoledì 23 novembre non sono attese precipitazioni, e le temperature si alzeranno leggermente rispetto ai giorni passati. I temporali e le piogge torneranno però nel fine settimana: il vento, invece, dovrebbe mitigarsi.