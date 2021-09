Schianto su via Appia Nuova, gravissimo motociclista: caccia all’auto pirata in fuga Grave incidente questo pomeriggio in via Appia Nuova, nella zona dei Castelli Romani. Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale con una vettura che poi si è data alla fuga. Le condizioni del centauro sono gravissime, è stato portato in ospedale con l’eliambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questo pomeriggio in via Appia Nuova, nella zona del Comune di Velletri. Per cause ancora da accertare, una macchina e una moto Aprilia 1000 si sono scontrate all'altezza del km 36+500. Ad avere la peggio è stato il motociclista: tremendo l'impatto col veicolo, che lo ha sbalzato a diversi metri di distanza. Soccorso con l'eliambulanza e trasportato immediatamente in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravissime. A quanto si apprende, il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente sarebbe scappato senza prestare soccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Velletri per i rilievi del caso e verificare cosa sia accaduto. I vigili urbani stanno inoltre lavorando per identificare il pirata della strada e rintracciarlo il prima possibile. Il motociclista, A.V., è un 49enne originario di Genzano.

Incidente sulla Casilina, morto un ragazzo di 34 anni

Quello di Velletri è il secondo grave incidente che vede coinvolta una moto. Sulla Casilina, nel territorio di Palestrina, una moto guidata da un uomo di 34 anni si è scontrata violentemente con un trattore. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto. A chiamare i soccorsi è stato il conducente del trattore, che si è fermato per provare ad aiutare il ragazzo e lanciare l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni, la moto sportiva avrebbe impattato violentemente il trattore con rimorchio che stava attraversando l'incrocio. La dinamica, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Palestrina, è ancora da verificare.