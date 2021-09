Scontro fatale tra una moto e un trattore sulla Casilina: morto sul colpo centauro 34enne Nell’incrocio al km 33,900 di via Casilina il violento scontro tra una moto e un trattore con rimorchio. L’incidente mortale è avvenuto stamattina intorno alle 11 nel territorio di Palestrina. Non sono serviti a nulla i soccorsi giunti sul posto: il motociclista di 34 anni, residente in provincia di Roma, era già deceduto. Il luogo del sinistro è stato chiuso al traffico per i rilievi scientifici.

Intorno alle 11 di questa mattina il violento impatto tra una moto e un trattore. Per il centauro di 34 anni, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto su via Casilina, nella zona di Palestrina. Il tratto dell'importante arteria laziale è stato chiuso in entrambe le direzioni per i rilievi dei Carabinieri. Restano ancora da chiarire le dinamiche della tragedia.

Deceduto il conducente della moto, aveva 34 anni

Località Carchitti, nel territorio di Palestrina. Al chilometro 33,900 la via Casilina incrocia via Colle di Verdone. È qui che stamane ha perso la vita il 34enne in sella alla sua Honda CBR. Secondo le prime ricostruzioni, la moto sportiva avrebbe impattato violentemente il trattore con rimorchio che stava attraversando l'incrocio. Uno scontro violento, che avrebbe immediatamente disarcionato il motociclista. Inizialmente si pensava ad un grave ferimento, poi i soccorritori giunti sul luogo dell'incidente non hanno potuto che constatare il decesso del 34 enne residente in provincia di Roma. Le dinamiche esatte restano, però, da chiarire. Perciò il tratto di via Casilina dove è avvenuto lo scontro è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia. Qui i Carabinieri della Compagnia di Palestrina stanno effettuando i rilievi scientifici necessari a stabilire come sono andate davvero le cose.

Un altro incidente mortale nel weekend sulle strade del Lazio

