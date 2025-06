video suggerito

Terribile incidente fra trattore e una moto Ape: grave un uomo elitrasportato in ospedale Paura questa mattina nel Viterbese dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro frontale fra un trattore e una moto Ape. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terribile incidente nella mattina di oggi, lunedì 16 giugno 2024, nel Viterbese, dove un trattore e un'Apecar si sono scontrati violentemente. Lo schianto è stato frontale, avvenuto all'altezza di un incrocio. Ad avere la peggio un uomo che si trovava al volante della moto Ape, rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

L'incidente nel Viterbese fra trattore e Ape: cosa è successo

L'incidente è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, nel Viterbese, in una strada di campagna nella zona di Grotte Santo Stefano, una frazione del capoluogo della Tuscia. Lo scontro fra trattore e moto Ape è avvenuto verso le ore 10, ad un incrocio. Lo schianto è stato molto violento. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorsi. A raggiungere il luogo dell'incidente, oltre alle forze dell'ordine, anche gli operatori del pronto sanitario del 118 che si sono precipitati verso la persona rimasta ferita.

L'arrivo dei soccorsi: come sta l'uomo rimasto ferito

Una volta ricevuta la segnalazione dell'incidente sono subito arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno immediatamente iniziato i rilievi per cercare di ricostruire l'incidente. Ancora in corso di accertamento le cause e le dinamiche del sinistro.

Leggi anche Tragico incidente a Viterbo: si schianta con la moto contro un albero e muore a 15 anni

Oltre a loro, sono arrivati subito anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno raggiunto l'uomo che si trovava alla guida dell'Apecar, un anziano, per prestargli le prime cure. Nell'impatto avrebbe battuto la testa sul parabrezza del mezzo. Le condizioni critiche hanno spinto gli operatori del pronto soccorso del 118 a chiedere l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze e che, una volta preso a bordo l'anziano, si è alzata alla volta del pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa, di Viterbo, dove si trova tuttora. Non è ancora chiaro quali siano le condizioni del conducente dell'Apecar, sembra che abbia riportato lesioni serie, ma non rischierebbe la vita. Illeso, invece, l'uomo che si trovava alla guida del trattore.