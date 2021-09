Tragico incidente a Terracina, morti tre motociclisti: altre tre persone in fin di vita Tragico incidente questa mattina a Terracina, in provincia di Latina. Tre persone sono morte e almeno altre tre sono rimaste gravemente ferite in uno scontro tra motociclisti sulla superstrada Frosinone-mare. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente, forse causato da un sorpasso azzardato.

A cura di Redazione Roma

Tre morti e tre persone in fin di vita. È il bilancio pesantissimo di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 19 settembre a Terracina, in provincia di Latina, sulla superstrada Frosinone-Mare. Nell'incidente, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero rimasti coinvolti alcuni motociclisti. Una parte dei centauri tornava da un'uscita di gruppo: una moto della comitiva si sarebbe scontrata in fase di sorpasso contro un'altra due ruote che sopraggiungeva nella direzione opposta. Le tre persone a bordo di questi due mezzi, uno dei quali avrebbe preso fuoco, sono morte: la terza vittima all'inizio non era stata individuata dai soccorritori perché sbalzata nell'impatto a molti metri di distanza. Anche altri motociclisti sarebbero poi rimasti coinvolti nell'incidente: almeno tre quelli che avrebbero riportato gravi ferite.

La strada è stata chiusa per consentire le difficili operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenute ambulanze e soccorritori del 118 oltre a pattuglie della polizia stradale. Dei feriti, uno è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma, secondo quanto riporta la testata locale "Latina oggi". Altri due feriti sono invece stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Resta da determinare con esattezza la dinamica dell'incidente e da accertare eventuali responsabilità.