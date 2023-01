Schianto frontale tra auto a Frosinone, due feriti: gravissima una donna incinta Al momento le cause dell’incidente non sono ancora note. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale Spaziani di Frosinone, dove è ricoverata in prognosi riservata.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone. Una donna incinta è rimasta gravemente ferita in uno schianto tra due auto avvenuto lungo la provinciale per Casamari: trasportata in codice rosso all'ospedale Spaziani, è ancora ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto serie.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono stati chiamati i carabinieri della compagnia di Sora. A scontrarsi sono state una Toyota con a bordo la donna incinta e una Volkswagen, il cui conducente ha riportato lievi ferite ma non è grave, anche se in stato di shock per l'accaduto. Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara: saranno le indagini dei militari a chiarire eventuali responsabilità. I conducenti saranno sottoposti, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Si tratta di esami di routine che vengono eseguiti sempre in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi, e che possono aiutare a fornire delucidazioni sulla dinamica.

Destano preoccupazione le condizioni della donna incinta. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, hanno visto subito che era ferita in modo grave. Lo stato di gravidanza, inoltre, complicava ulteriormente la situazione, facendo temere per la sua vita e quella del bimbo. Si è quindi deciso di portarla immediatamente in ospedale, dove è arrivata a bordo di un'ambulanza a sirene spiegate. Presa subito in carico dai medici, è in prognosi riservata, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno e quali siano le sue attuali condizioni di salute.