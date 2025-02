video suggerito

Schianto a La Rustica, muore un motociclista: aveva 56 anni e si chiamava Elia Melchiorri Il motociclista morto dopo l'incidente a La Rustica si chiamava Elia Melchiorri e aveva 56 anni. Si trovava in sella allo scooter quando c'è stato lo schianto contro un camion.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Si chiamava Elia Melchiorri il motociclista cinquantaseienne che ha perso la vita ieri, mercoledì 19 febbraio 2025, mentre si trovava in sella al suo scooter e viaggiava in zona La Rustica. La sua Yamaha T-Max si è schiantato contro un camion, un Opel Vivaro. Ad avere la peggio dopo il violento impatto è stato proprio il centauro.

Incidente a La Rustica, muore Elia Melchiorri: cosa è successo

Lo scontro è avvenuto alle 10.30 di mercoledì scorso, in via Turano dove Melchiorri stava viaggiando in sella allo scooter T-Max. Una volta arrivato all'incrocio con via Guttuso si è verificato il terribile schianto contro l'autocarro.

L'uomo alla guida del camion ha immediatamente chiamato i soccorsi che sono arrivati subito. A raggiungere il luogo dell'incidente i caschi bianchi del V Gruppo di Polizia Locale che hanno sequestrato i due mezzi e acquisito la testimonianza del conducente del camion, un cinquantacinquenne subito sceso dal mezzo per prestare soccorso e poi sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale anche le videocamere di sorveglianza che si trovano nella zona coinvolta.

L'arrivo in ospedale

Nel frattempo a precipitarsi sul centauro sono stati gli operatori del pronto soccorso del 118 che hanno trasferito l'uomo, che si trovava in condizioni critiche, in ospedale. Le ferite riportate dopo l'impatto erano gravi. Una volta nella struttura sanitaria, a poche ore dal suo arrivo, il centauro ha perso la vita. Non si esclude che il camionista possa finire sotto indagine per omicidio stradale come atto dovuto.