Tragico incidente a La Rustica, schianto fra camion e moto: morto centauro di 56 anni Terribile schianto fra un camion e una moto a La Rustica nelle prime ore della mattina di oggi, 19 febbraio 2025: morto un centauro di 56 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Terribile schianto nella mattina di oggi, mercoledì 19 febbraio 2025 a Roma, nella zona di La Rustica. A scontrarsi, in maniera molto violenta, un camion e una moto. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 56 anni che ha perso la vita dopo il terribile incidente a causa delle ferite gravi riportate.

Lo schianto a La Rustica: cosa è successo

Tragedia questa mattina, mercoledì 19 febbraio 2025 a La Rustica, nella periferia della capitale. Nella mattina si è verificato un incidente fra via Turano e via Guttuso. A scontrarsi un autocarro Opel Vivaro e uno scooterone Yamaha T-Max. Ad avere la peggio il cinquantaseienne che si trovava in sella alla moto, che si è riversato sull'asfalto in condizioni gravi. A far scattare l'allarme il conducente a bordo del camion, suo coetaneo, un cinquantacinquenne.

L'arrivo dei soccorsi: muore il centauro

Subito dopo lo scontro, il cinquantacinquenne ha fatto scattare l'allarme. Sul luogo dello scontro, non appena allertati sono arrivati i soccorritori. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 hanno trasferito d'urgenza il cinquantaseienne all'ospedale Sandro Pertini dove è morto poco dopo l'arrivo. A niente sono serviti i tentativi dei medici di salvarlo, le ferite riportate si sono rivelate troppo critiche.

La dinamica dell'incidente a La Rustica

Oltre ai soccorritori sul posto sono arrivati anche i caschi bianchi del V Gruppo Casilino che hanno sequestrato entrambi i veicoli e che hanno iniziato immediatamente a svolgere i rilievi dell'incidente appena avvenuto. Hanno poi accompagnato in ospedale anche il conducente del camion, per sottoporlo agli esami per verificare la presenza di alcool o droghe nel sangue: non è escludo che possa risultare indagato per atto dovuto per omicidio stradale. Nel frattempo gli agenti stanno passando al vaglio le videocamere di sorveglianza che si trovano nella zona.