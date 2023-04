Scende dallo scuolabus e viene investita: grave una bambina di 11 anni, interviene elisoccorso Era appena scesa dallo scuolabus quando è stata investita da un’automobile: grave una bambina di 11 anni, trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

È avvenuto all'uscita di scuola, verso le ore 14 di oggi, giovedì 20 aprile: una bambina di 11 anni è scesa dallo scuolabus comunale che la stava riaccompagnando verso casa dopo una giornata trascorsa nella scuola elementare del paese, ha attraversato la strada ed è stata investita da un'automobile. L'incedente è avvenuto in via San Liberatore a Castrocielo, un comune in provincia di Frosinone a circa quattro chilometri da Roccasecca ed una quindicina da Cassino.

L'incidente

Dopo essere scesa dal mezzo ha attraversato la strada mentre stava arrivando un'automobile, una Fiat Panda. L'impatto è stato violento, ma fortunatamente la velocità a cui stava viaggiando il mezzo che l'ha investita non era troppo sostenuta: soltanto così è stato possibile evitare il peggio per la piccola. La conducente a bordo dell'auto, non appena accortasi di quanto accaduto, è immediatamente scesa dal veicolo per prestare soccorso.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi: quando sono arrivati, gli operatori del personale sanitario dell'Ares 118 hanno ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasferito la piccola a Roma per ulteriori accertamenti. La piccola lamentava forte dolori alle gambe e, probabilmente, deve aver riportato alcune fratture. Nella capitale è stata accolta nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia della vicina Pontecorvo, distante una decina di chilometri, per i rilievi relativi alla dinamica dell'incidente: i militari dovranno fare chiarezza per ricostruire quanto accaduto.