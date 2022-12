Scende dall’auto per buttare l’immondizia, il ladro la ruba e investe la proprietaria Il fatto è accaduto ieri pomeriggio in via Ignazio Silone, zona Fonte Ostiense a Roma. La vettura è stata poi ritrovata dai carabinieri.

A cura di Enrico Tata

Accosta, scende dalla sua macchina, la lascia accesa e con le chiavi inserite e va a gettare la spazzatura nei cassonetti. Approfittando della situazione, un uomo è salito sulla macchina ed è partito tendando di rubare la vettura. La proprietaria si è accorta di quanto stava accadendo e ha provato a sbarrargli la strada, ma il ladro l'ha investita. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio in via Ignazio Silone, zona Fonte Ostiense a Roma.

Stando a quanto si apprende, la signora, una 62enne, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Subito è stato dato l'allarme e la macchina, una Mercedes, è stata intercettata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, ma è riuscita a sfuggire ai militari. La vettura, stando a quanto si apprende, è stata trovata abbandonata poco dopo dai carabinieri della compagnia Roma Eur. Sono ancora in corso le ricerche per rintracciare il ladro.

Incidente su via Tiburtina, volante polizia si schianta su un'auto, una moto e una bici

Grave incidente oggi su via Tiburtina a Roma, nelle vicinanze della stazione Tiburtina. Una volante di ritorno da un intervento urgente si è scontrata con una Fiat Panda e poi ha travolto una moto e una bici. Sono rimaste ferite sei persone: tre poliziotti, il conducente della macchina, l'uomo a bordo della moto e il ciclista. Per fortuna, nessuno di loro è in gravi condizioni. L'incidente, stando a quanto si apprende, è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, venerdì 30 dicembre 2022. I feriti sono stati accompagnati tutti al pronto soccorso dell'ospedale Pertini e del policlinico Umberto I.