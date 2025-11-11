Scappa in sella allo scooter inseguito dalla polizia e travolge un uomo: 65enne in ospedale

Paura a Roma dove un ragazzo di 16 anni che stava scappando dagli agenti a bordo di uno scooter ha travolto un uomo di 65 anni.

Immagine di repertorio

Stava viaggiando in sella a uno scooter a forte velocità quando ha travolto un uomo di 65 anni. È quanto accaduto oggi a Roma, nella zona di Centocelle, dove un giovane, un ragazzo di 16 anni, ha investito un pedone mandandolo in ospedale. Il minorenne si sarebbe trovato in fuga, inseguito dagli agenti, in via dei Castani, nel quartiere di Centocelle a Roma, quando, a metà pomeriggio, verso le 17.30, è avvenuto il terribile incidente.

In fuga su uno scooter si schianta contro un pedone

I fatti, come anticipato, risalgono al pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre 2025, a Centocelle. Lo scooter stava viaggiando in via dei Castani, in sella alla guida un adolescente di 16 anni che procedeva a forte velocità, inseguito da una volante della polizia, quando ha investito un pedone, un uomo di circa 65 anni.

L'impatto è stato violentissimo. Anche il ragazzo che si trovava in sella alla moto è finito a terra, ferito. Sul posto sono presto arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che ha trasportato i due feriti in ospedale. Fortunatamente non si troverebbero in gravi condizioni.

Non è ancora chiaro come sia scoppiato l'inseguimento: il ragazzo potrebbe non essersi fermato all'alt intimatogli dagli agenti. Nel frattempo continuano gli accertamenti sul veicolo e sulle ragioni che hanno portato il giovane a non fermarsi al controllo dei poliziotti.

Le reazioni online: "Non riconosco più questo quartiere"

Non appena avvenuto il sinistro sono state molte le persone residenti nella zona a chiedere informazioni sull'incidente. E molte non si sono fatte sfuggire delle amare considerazioni. "Centocelle non la riconosco più… Ora in ogni angolo c’è da aver paura", dice un'utente in un gruppo di quartiere. "E dove vai? Non è solo Centocelle o tutta Roma ma è tutta Italia! Dovremmo trasferirci in un isola deserta – aggiunge un'altra – Non si può stare più sicuri sui marciapiedi né attraversando la strada o se stai dentro la macchina. Sono capaci di entrarti dentro con tutto il motorino. Dovremmo uscire in mongolfiera", conclude poi.