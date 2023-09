Scappa in mezzo alla strada in via Togliatti, viene travolto e ucciso da un’auto: da cosa fuggiva? Due diversi incidenti a cinque giorni di distanza: in entrambi i casi due ragazzi sono stati falciati da due veicoli in corsa. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto prima dell’incidente: sembra che i due stessero scappando da qualcosa.

A cura di Beatrice Tominic

Uno screenshoot dal video pubblicato da Svetlana Celli sulla sua pagina Facebook.

È successo lo scorso agosto a Roma, nel quartiere Quarticciolo. Un uomo di 38 anni è stato investito nelle prime ore della mattina del 12 agosto, travolto da un'automobile che stava percorrendo via Togliatti all'altezza di via dei Sesami, verso le 5.30. Al volante della macchina, una Ford Fiesta, una persona che si è immediatamente fermata per prestare soccorso.

Qualche giorno prima, un altro ragazzo, stavolta un ventinovenne, è stato investito. L'incidente in questo caso si è verificato alle ore 3 della notte, sempre in zona Quarticcolo, sempre lungo via Togliatti. Il ragazzo, travolto dal veicolo, era già ferito. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane dopo quasi un mese si trova ancora ricoverato in gravi condizioni. Non rischia di perdere la vita, ma le sue condizioni sono ancora molto critiche. Su entrambi i casi stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V distretto Casilino. Sono loro che hanno il compito di accertare la dinamica dell'incidente e cercare di rintracciare il responsabile alla guida dell'automobile del sinistro avvenuto il 7 agosto, scappato senza prestare soccorso alla vittima.

In entrambi i casi, però, gli agenti hanno un ruolo decisivo anche per comprendere cosa possa essere accaduto prima dello schianto con i due diversi veicoli: entrambe le vittime sono state investite mentre stavano attraversando la strada, via Togliatti, di corsa. In fuga. Come ricostruito nel primo caso, dall'uomo al volante della Ford Fiesta, il trentottenne sarebbe sbucato in mezzo alla strada improvvisamente: sembrava stesse fuggendo. Ma da chi? Da che cosa?

Travolti e uccisi sulla Togliatti: si indaga sugli attimi precedenti agli incidenti

Non è la prima volta che gli agenti si trovano a dover indagare nella zona. Spesso, però, i fascicoli riguardano spaccio, decoro urbano e tutela ambientale. Stavolta, evidentemente, c'è altro che i caschi bianchi vogliono scoprire. Per questo stanno passando in rassegna tutte le immagini dei sistemi di sorveglianza e cercando testimoni che possano riportare quanto visto (o sentito) durante quelle ore tragiche dell'agosto scorso.

Non si conosce con precisione cosa possa essere accaduto alle due persone investite prima dei rispettivi incidenti. Quello che sembra essere abbastanza chiaro è che possa esserci un antefatto da dove necessariamente prendere in considerazione. Sembra che i due si fossero dati alla fuga: per questa ragione stavano attraversando la strada correndo, incuranti del pericolo che automobili e altri veicoli potessero trovarli sul loro cammino e poi investirli. I motivi per buttarsi in mezzo alla strada dovevano essere validi da correre questo rischio. Forse si trovavano in mezzo ad una rissa? Non è da escludere: soltanto pochi giorni fa è arrivata la denuncia della presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, sui social.

La lettere di Svetlana Celli al Prefetto

Le risse nella zona sono già state presentate qualche giorno fa dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli che, allegando un video sui social, ha comunicato di aver inviato una lettera al Prefetto di Roma, segnalando l’ultimo episodio e chiedendo di adottare provvedimenti urgenti.

"Il video è stato girato da una cittadina di Quarticciolo qualche giorno fa – ha esordito Celli – Scene di violenza incontrollata che avvengono ormai con frequenza anche sotto gli occhi di tante persone che assistono purtroppo impotenti, di giorno così come di notte, che chiedono solo di poter vivere il loro quartiere in tranquillità. Chiediamo al governo di aiutarci per risolvere questa situazione e di intervenire presto e con forza: le romane e i romani non possono essere abbandonati".