Saranno rimossi dalle strade di Roma i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati

Non ci saranno più i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati lungo le strade di Roma. Ama sta lavorando alla rimozione di tutti i contenitori attualmente posizionati a lato delle carreggiate e sui marciapiedi del territorio. I nuovi contenitori gialli saranno ricollocati esclusivamente in luoghi protetti per garantire maggiore decoro, sicurezza e igiene urbana.

Lo ha spiegato il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, nel corso dell'ultima riunione della Commissione capitolina Ambiente, presieduta dal consigliere del Partito democratico, Giammarco Palmieri. Filippi ha spiegato che sui cassonetti gialli l'azienda sta cambiando il modello di raccolta: "Quello attuale dei cassonetti su strada non è più mantenibile e le attività di rovistaggio e la successiva dispersione sono diventate difficili da presidiare. Non c'è cassonetto blindato che tenga, quindi li rimuoveremo dalle strade e cambieremo il modello, superando la presenza su strada".

Filippi ha inoltre sottolineato che il mondo del tessile sta vivendo un momento di profonda trasformazione. Da una parte le nuove regole sulla responsabilità del produttore e dall'altro il fenomeno del ‘fast fashion' che ha determinato una forte riduzione del valore dei rifiuti tessili. Ama potenzierà in primo luogo le attività di raccolta durante le iniziative come "Il tuo quartiere non è una discarica", dove ci saranno postazioni per ricevere i rifiuti tessili. Cassonetti gialli saranno potenziati nei centri di raccolta Ama e, "e come avevamo già annunciato, da settembre e per tutto il 2025 stiamo attivando sul territorio delle collaborazioni con scuole, associazioni, per avere disponibilità di luoghi per conferire i rifiuti tessili, che hanno un mercato e sono dentro un tessuto commerciale". Cassonetti gialli saranno quindi posizionati all'interno di luoghi protetti, per evitare il fenomeno del rovistaggio. "Attualmente perdiamo moltissimi di questi rifiuti a causa della sottrazione che avviene. Il nuovo modello migliorerà la qualità e il decoro stradale".