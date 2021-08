Santa Marinella: tromba d’aria scaraventa donna sugli scogli, soccorsa dai vigli del fuoco Una donna di cinquantatré anni è stata scaraventata nel pomeriggio di oggi sugli scogli a Santa Marinella, mentre si trovava in uno stabilimento balneare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato la donna che era rimasta incastrata con la gamba tra le rocce. La tromba marina, di scarsa potenza, ha portato scompiglio ma non ha provocato altri feriti o danni di rilievo.

Momenti di grande paura per una donna cinquantatré anni, che si trovava nel primo pomeriggio di oggi – domenica 29 agosto – sulla spiaggia di Santa Marinella, sul litorale a Nord di Roma. Qui una tromba d'aria marina, anche se di piccole dimensione, ha portato scompiglio tra i bagnanti in uno stabilimento sul lungomare Marconi e preso di sprovvista la signora, sollevandola e scaraventandola contro uno scoglio. L'incidente è avvenuto attorno alle 14.30 quando la donna è rimasta incastrata con la gamba fra gli scogli.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco

Sul posto per liberare la bagnante è dovuta intervenire una squadra di vigili del fuoco di Civitavecchia che, con l'aiuto di un divaricatore idraulico, dello stesso tipo utilizzato per aprire le lamiere contorte dell'automobili coinvolte negli incidenti ed estrarre i feriti, l'ha soccorsa.

La donna non è in gravi condizioni

La donna è stata consegnata immediatamente alle cure del personale medico del 118, giunto a bordo di un'ambulanza. Da quanto si apprende le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non è in gravi condizioni. Lo stabilimento che ha colpito la tromba d'aria non ha riportato gravi danni e non risultano esserci feriti.