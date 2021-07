Santa Marinella capitale dello street food, dal 5 all’8 agosto arrivano i ristoranti ‘on the road’ Santa Marinella capitale dello street food dal 5 all’8 agosto. Il Typical Truck Street Food farà tappa sul litorale romano nel cuore del paese e a pochi passi dal mare. La manifestazione è in programma da giovedì 5 agosto a domenica 8 agosto dalle 17 alle 24. L’ingresso libero. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

A cura di Enrico Tata

Le proposte: ci saranno hot dog e hamburger di manzo danese, Scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura, arrosticini di pecora e patate twister, cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia arriveranno le bombette di Cisternino, la puccia con polpo arrosto e la focaccia barese appena sfornata. Dal Lazio ci saranno i carciofi alla giudia, i broccoletti con salsiccia. E poi i supplì, da quelli classici a quelli all'amatriciana e alla gricia. Non mancherà la porchetta. Dalle Marche arrivano olive ascolane e cremini. Dalla Sicilia le arancine, pane e panelle, il pane ca meusa, lo sfincione. Ci sarà la pizza fritta ceccanese e poi da Napoli arriverà la pizza cotta a legna. Il Tellinaro, inoltre, proporrà uno spaghettone di Gragnano con telline, bruschette con telline e spaghettone cozze e pecorino. La squadra di Italian’s BBQ con il suo grande affumicatore delizierà i clienti con pulled pork, ribs, wings, baltimora e pastrami, tutto rigorosamente affumicato con legna di ciliegio. E ancora ci sarà la carne Angus alla brace, dal Messico arriveranno nachos, burritos, tacos e margarita. Dagli USA una montagna di fritti e patate chips fresche e fritte al momento con tantissime salse da abbinare, ma anche gli intramontabili hamburger american style. Dal Vietnam il vero street food vietnamita con padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, gỏicuốn, tômchiên.

Dolci: bombe, ciambelle calde, crepes, maritozzi con la panna, tiramisù, cannoli, granite siciliane, cassatine, gelato anche gluten free e senza lattosio.

L'appuntamento è in via della Libertà, parcheggio ex Fungo.