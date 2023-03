Santa Marinella, automobile si schianta contro un muro: morto il conducente 31enne Stava procedendo lungo la strada quando ha perso il controllo della sua automobile, che si è schiantata contro un muro. Morto il conducente, ferito il passeggero.

È accaduto nella tarda serata di ieri, martedì 7 marzo, verso le ore 23.30 a Santa Marinella, località sul litorale laziale a nord della capitale che dista da Roma circa una settantina di chilometri. Un'automobile ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro ad un muro di cinta lungo via IV Novembre, all'altezza del civico 11. La persona alla guida, un ragazzo di circa 31 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo, un'automobile di media cilindrata. Con lui, sul sedile del passeggero, un altro trentenne rimasto ferito nell'impatto.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Per il conducente, però, non c'è stato niente da fare: il 31enne sembra essere morto sul colpo.

L'incidente mortale a Santa Marinella

Sembra essersi trattato di un incidente autonomo quello in cui ha perso la vita un ragazzo di 31 anni nella serata di ieri. Dopo aver perso il controllo dell'automobile, il veicolo si è schiantato contro un muro di cinta all'altezza del civico 11 di via IV Novembre.

Non appena allertati sul luogo sono arrivati i soccorsi del 118. Gli operatori del personale sanitario hanno preso in cura il ragazzo ferito, trasportandolo immediatamente al pronto soccorso. Per quanto riguarda, invece, il conducente del mezzo, non c'è stato niente da fare: i medici giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto in breve tempo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Civitavecchia. Sono loro che hanno tratto in salvo i due giovani, estraendoli dall'abitacolo. Successivamente, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Oltre ai pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri del comando di Civitavecchia che hanno effettuato i rilievi di routine.