Roma, 53enne con la moto si schianta contro un palo della luce a Tor Cervara: morto sul colpo

Via di Tor Cervara, altezza piazza della Cervelletta (Foto da Google Maps)

Un uomo di 53 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 marzo 2026, in un incidente avvenuto in via di Tor Cervara, nella periferia est di Roma. Avrebbe perso il controllo della propria moto ed è finito contro un palo dell’illuminazione stradale.

L’incidente in via di Tor Cervara

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo. La vittima viaggiava a bordo di un motoveicolo Zontes 350 GK quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il palo all’altezza di piazza della Cervelletta. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L’impatto è stato particolarmente violento. L’uomo è stato sbalzato contro il palo senza avere il tempo di evitare l’ostacolo, in un tratto di strada che collega alcune aree della periferia est della Capitale e su cui i mezzi viaggiano a velocità sostenuta.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale sanitario, però, per il 53enne non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Le indagini della polizia locale

Sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto. I rilievi sono affidati agli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare ogni possibile elemento utile.