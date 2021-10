San Basilio, blitz al ‘bar della coltellata’: sei arresti per droga, sequestrati 4mila euro Blitz della Polizia di Stato in un condominio del quartiere San Basilio. Gli agenti sono riusciti a ricostruire i ruoli dell’intera piazza di spaccio: tre sentinelle, il pusher, un custode e il tesoriere. Sei persone, tra i 29 e 51 anni, sono state arrestate. Sequestrati circa 4000 mila euro in contanti e più di 200 grammi di droga, tra cocaina e hashish.

A cura di Luca Ferrero

Tre sentinelle, uno spacciatore, un custode e un tesoriere. Un meccanismo ben oliato che ruotava attorno ad un appartamento in disuso in un condominio del quartiere San Basilio. Gli investigatori del IV distretto della Polizia di Stato lo hanno osservato a lungo prima di agire. Poi, gli arresti in flagranza di reato: in manette sei persone tra i 29 e i 51 anni. Sequestrati 200 grammi di droga, tra cocaina e hashish, e quasi quattromila euro in contanti. I sei operavano nella piazza di spaccio nota come ‘bar della coltellata', chiamata così per la vicinanza a un locale – ormai chiuso – dove anni fa si sono verificati diversi fatti di sangue.

Arrestate sei persone, sequestrati oltre 200 grammi di droga

Il posizionamento degli agenti ha permesso di identificare i ruoli e la dinamica dell'intera piazza. Le sentinelle, ruolo fondamentale per ogni attività di spaccio, erano tre: incaricate di vigilare sull'eventuale presenza di forze dell'ordine e di indirizzare i clienti verso lo spacciatore. Il pusher era uno solo, 51 anni: immobile, nei giardini del condominiali, attendeva l'arrivo degli acquirenti. La droga era nascosta nei cespugli che lo circondavano. Nell'appartamento abbandonato, all'interno del condominio, il custode della cosiddetta "retta giornaliera" e il tesoriere del gruppo, 34 anni, trovato in possesso di circa 4000 euro in contanti. L'operazione è scattata in collaborazione con l'unità cinofila della Questura. In unico blitz sono state arrestate le sei persone e perquisiti tutti gli spazi condominiali. Tra l'appartamento e la vegetazione del giardino, sono stati ritrovati oltre 200 grammi di droga: 173 di cocaina e 54 di hashish. I sei, colti in flagranza di reato, dovranno rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.