Sagra della Castagna a Manziana 14 e 15 ottobre: street food e animazione per bambini Manziana è pronta a ospitare i visitatori in occasione della Sagra della Castagna il 14 e il 15 ottobre. In programma spettacoli, animazione per bambini, bancarelle e street food.

A cura di Alessia Rabbai

Un momento della Sagra della Castagna di Manziana (Credit foto: Fb Sagra della Castagna Manziana)

La Sagra della Castagna di Manziana è in programma venerdì 14 e sabato 15 ottobre. Dopo due anni di stop dovuti al Covid-19, l'autunno della provincia a Nord di Roma torna ad animarsi, con spettacoli, animazione per bambini, bancarelle e street food. Per le strade del centro storico sono comparse alcune casette, per allestire gli stand enogastronomici dove acquistare piatti tipici del territorio, anche a base di castagne. La legna è accatastata nei punti strategici del paese, i grossi e pesanti braceri sono pronti ad accendersi, per far ‘saltellare' il frutto di stagione protagonista della festa, diventando incandescenti sopra i fuochi.

I visitatori potranno godersi una gita fuori porta tra odori e sapori che fanno tornare la mente indietro nel tempo a quando da piccoli si stringeva tra le mani il tanto desiderato cartoccio di caldarroste, per il quale si aspettava con ansia l'autunno, il calore del camino, e che sprigionava un inconfondibile odore di ‘casa'. Paletti in legno sparsi per il centro mostrano le indicazioni dei luoghi del cuore dei manzianesi, tutti da visitare.

Le caldarroste

Il programma della Sagra della Castagna di Manziana

In occasione della Sagra della Castagna Manziana si animerà con bancarelle, giochi per i più piccoli e spettacoli. Venerdì 14 ottobre in programma ci sono spettacolo di fuoco, laboratori creativi con l'animatrice Cristina, musica popolare e tango argentino. Sabato 15 ottobre si esibiranno la Banda musicale A.Tabirri di Manziana e il Complesso bandistico città di Introdacqua dell'Aquila. E ancora a seguire artisti di strada, street band, laboratorio e spettacolo circense, il teatro dei burattini e altro ancora.

L'evento è reso possibile grazie al lavoro di cittadini volontari, che ogni anno si mettono insieme per rilanciare l'economia e la dimensione sociale del paese, ma anche per portare il visitatore a scoprire il territorio. A Manziana ci sono il Bosco Macchia Grande e la Caldara, dove fare pic nic e passeggiate a piedi o a cavallo e si trova a pochi minuti dal Lago di Bracciano e dalle Antiche Rovine di Monterano.