Russell Crowe e Disney girano a Roma: il set anche all’università La Sapienza Da qualche giorno auto d’epoca e comparse sfilano sul set in piazza Fontanella Borghese, dove si trova anche il dipartimento di Architettura de La Sapienza.

A cura di Beatrice Tominic

Dal set di piazza della Fontanella Borghese.

Sono molte le produzioni che, anno dopo anno, hanno scelto Roma per girare alcune scene dei loro film. Spesso si tratta di grandi produzioni non italiane: è il caso, negli ultimi mesi, del film di Angelina Jolie, Whitout Blood, girato fra piazza della Repubblica e via del Corso la scorsa estate e dell'ultimo episodio della fortunata saga di Fast and Furious, nel centro città, con le scene di Jason Momoa in moto la scorsa primavera.

Quest'autunno, invece, le produzioni impegnate a Roma per girare i film sono almeno due, contemporaneamente. Sembra che Russell Crowe sia tornato nella capitale per girare il suo The Pope's Exorcist, l'Esorcista del Papa, pellicola che racconta la storia e le vicende di Padre Gabriele Amorth, l'esorcista del Vaticano, basata sulle sue due pubblicazioni autobiografiche: Memorie di un esorcista e Il segno dell’esorcista. Nei panni del protagonista proprio l'ex gladiatore, che sarebbe stato avvistato in pieno centro a Roma, precisamente in piazza Fontanella Borghese, questa settimana.

Il set all'università La Sapienza di Roma

Proprio piazza della Fontanella Borghese è stata trasformata in un set a cielo aperto dai giorni scorsi. Come si vede nelle foto in apertura, dal set emergono automobili d'epoca, poco dopo la metà del secolo scorso: che si tratti di una scena del film sull'esorcista più famoso della Santa Sede? Essendo arrivato a Roma, da Modena dove Padre Amorth era nato, nel 1954 non ci sarebbe da stupirsi.

"Hanno montato il set all'inizio della settimana e da qualche giorno vediamo passare auto d'epoca e comparse vestite con gli abiti tipici di quel periodo – ha raccontato a Fanpage.it una studente del dipartimento di Architettura di Roma La Sapienza, che si affaccia sulla stessa piazza – Secondo alcune voci che girano potrebbe trattarsi anche di una nuova produzione della Disney, Lo sciacallo (The Jackal), ma non saprei". Stesso scenario anche a Testaccio, dove sembra di essere tornati indietro nel tempo, fra le botteghe e i negozi del quartiere storico. Non ci resta che aspettare l'uscita dei film nel cinema per scoprire in quale pellicola ritroveremo gli angoli pittoreschi di Roma.